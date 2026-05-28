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    拒酒測罰18萬險被強制解約壽險 粗工求留「棺材本」獲分期

    2026/05/28 09:21 記者王定傳／新北報導
    年逾6旬的張男至新北分署向書記官傾訴心聲後辦理分期繳納。（新北分署提供）

    年逾6旬的張男至新北分署向書記官傾訴心聲後辦理分期繳納。（新北分署提供）

    新北市年逾6旬的張姓男子無照騎車且拒絕酒測，挨罰18萬元，行政執行署新北分署經扣押張男的壽險解約金及理賠款後，張即到場懇求書記官不要將其壽險強制解約，希望為自己留下棺材本，走得有尊嚴，新北分署審酌後，同意其辦理分期繳納，暫不予強制解約。

    新北分署指出，張男於2020年8月間，騎車行經新北市板橋區四川路2段一帶，遇警攔查，因拒絕接受酒測，且無照駕駛，經移送新北市政府交通事件裁決處，裁處18萬元罰鍰，其中17萬元於2022年間移送新北分署執行。

    新北分署多次扣押其銀行存款，累計扣得1萬餘元，今年1月扣押其壽險解約金及理賠款，經保險公司陳報其解約金約21萬元，另有醫療理賠金5000元，陳男隨即至新北分署向書記官表示，其擔任工地粗工，收入不穩定，尚需負擔房租，經濟壓力沉重，願儘量每月分期繳納5000元，請求不要將其壽險強制解約，但陳男事後卻遲未再到場辦理分期繳納，新北分署續通知其到場針對執行其保險理賠金一事表示意見。

    新北分署指出，陳男於5月22日再赴分署拜託書記官不要將壽險強制解約，並道出其自幼家境清寒，為求溫飽，早年即進入建築工地擔任綁鐵工，現已脊椎彎曲變形，留下無法痊癒的職業傷害，他還攤開布滿厚繭，且有明顯缺陷的雙手，讓書記官見證其數十年工地人生所留下無法消除的工傷。

    他還感嘆表示，幹這行都習慣喝「保利達B」提神、止痛及搏感情，卻因此酒駕被抓三次，並懊悔地表示，這是人生最後一次了，做錯事，甘願被罰；但他沒財產，無子嗣，早年投保壽險是為了能將保險金留給親人，幫忙處理身後事之用，懇求別讓他走時連買口棺材的尊嚴都沒有。新北分署傾聽當事人心聲後，同意其辦理分期繳納，暫不將其壽險強制解約。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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