宜蘭鴨賞觀光工廠「博士鴨」欠稅百萬 廠房底價1億首拍

創立近30年、陪伴無數遊客的宜蘭五結「博士鴨」知名觀光工廠，是全台首家以鴨賞為主題的廠房，如今傳出營運危機遭法拍。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）

創立近30年、陪伴無數遊客的宜蘭五結「博士鴨」知名觀光工廠，是全台首家以鴨賞為主題的廠房，如今傳出營運危機，負責人因積欠營業稅、勞健保費逾200萬元及龐大民間債務，上週五遭法務部行政執行署宜蘭分署查封廠房，預計6月2日公開首拍，底價為新台幣1億610萬元。

法務部行政執行署宜蘭分署指出，位於五結鄉新五路1之1號的鴨賞觀光工廠，因欠繳稅款與勞健保費，加上銀行等多筆民間債務未清，名下約454坪的不動產廠房已被依法查封

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回顧宜蘭「博士鴨」輝煌歷史，林姓創辦人原任職於農委會（現農業部）五結養鴨中心，為將研究室優良鴨肉加工技術移轉民間，並提升台灣鴨肉產值，1997年決定自行創業，並感念養鴨中心2位前後任博士級所長的指導，將品牌取名為「博士」。

公司於2009年轉型，全面展示鴨鄉產業文化，並在五結鄉成立全台首家鴨賞觀光工廠，更獲得ISO22000、ISO9001及HACCP等國際品質認證，另利用科技創新技術，改良傳統鴨賞「過硬、過鹹」缺點，研發出鴨排、博多卷、酒蒸卷等多樣化熱門伴手禮。

廠內還設立非商業性「鴨子教育館」，展示豐富鴨隻生態標本、羽毛經濟價值，並收錄「鴨霸」、「鴨子聽雷」等在地鴨俚語，現場透明化的生產線與鹹蛋DIY體驗，也是親子客群與團客造訪宜蘭的旅遊首選，如今承載蘭陽平原養鴨文化與食農教育指標的老字號企業，驚傳營運危機遭法拍，讓地方相當不捨。

宜蘭分署查封廠房。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）

宜蘭博士鴨觀光工廠遭查封法拍。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）

執行署人員前往博士鴨廠房進行查封。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）

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