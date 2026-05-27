新北男蛇行遇攔查撞傷2警 逃8小時宜蘭落網搜出喪屍煙彈

陳嫌撞傷2警後逃逸，警方追緝8小時在宜蘭將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

陳姓男子今天上午9時許駕駛轎車，行經新北市永和區環河西路二段時蛇行，被巡邏員警察覺有異攔下，警方對陳男實施毒品唾液快篩時，他藉故回車上拿手機，隨即踩油門衝撞2名員警後逃逸，警方擴大追緝8小時後，在宜蘭將陳嫌查緝到案，搜出毒品喪屍煙彈。

永和警分局調查，43歲陳嫌今早駕駛黑色轎車，沿永和保順路往環河西路方向行駛，得和派出所許姓及江姓員警巡邏時，發現該輛轎車左右搖晃，隨即上前攔查，過程中，陳姓駕駛精神恍惚且語無倫次，員警隨後對其實施毒品唾液快篩檢測。

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據知，就在等待毒品快篩檢測結果期間，陳嫌稱要回車上拿手機，但坐上駕駛座後，隨即踩油門加速，員警見狀上前逮人，但仍遭駕駛衝撞後逃逸，2員警受到擦挫傷，就醫治療後已無大礙。而陳嫌毒品快篩檢測結果呈依托咪酯陽性反應，逃逸時還擦撞其他車輛。

案經警方專案小組追查，並擴大調閱監視影像，於今天下午5時許，在宜蘭公園路發現陳嫌行蹤，隨即上前將其壓制逮捕，並搜出喪屍煙彈依托咪酯。全案警詢後依公共危險、妨害公務及毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

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