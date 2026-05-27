確定羈押2個月！愛爾麗總裁常如山涉偷拍 收押提抗告遭駁回

愛爾麗診所偷拍案，總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、設備商謝金亨（左）3人收押禁見。（資料照）

新北檢警偵辦愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，涉裝設煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭偷拍案，於本月8日將愛爾麗總裁常如山、特助張元齡、設備商謝金亨共3人聲押禁見獲准，但常仍否認偷拍病患性影像等指控，聲稱完全不知情、更無指示滅證等行為，常如山、張元齡、謝金亨於收押後提出抗告，高等法院駁回抗告，3人確定羈押禁見2個月。

檢警調查，愛爾麗於新北板橋、新莊、林口、永和店、台北忠孝、站前、南京店、桃園店、台中文心、崇德共10家分店安裝針孔竊錄消費者，本月1日1名女顧客在板橋店做體雕療程時發現並揭發，怎料，謝男當天就開車前往上述分店沿途拆卸主機企圖滅證，且板橋店主機內容已遭格式化。

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檢警本月3日及6日兩度發動搜索，在台中攔阻謝男扣到10台主機及數十台針孔設備，並找到7名被害者提告，其中還有少女受害，懷疑常如山等人為背後影武者，不僅知情、涉案，還疑指示謝滅證，有集體犯罪嫌疑。

檢方本月7日依妨害秘密、妨害性隱私、違反兒童及少年性剝削防制條例與個資法聲押禁見常如山、張元齡、謝金亨共3人，新北地院8日凌晨裁定3人收押禁見。

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