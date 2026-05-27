視障男深夜誤闖車道 北市警護送返家

萬芳派出所警員李傳磬（圖左）、萬芳派出所警員蔡昔軒（圖右）。（記者鄭景議翻攝）

一名視障中年男子前日深夜在台北市文山區木柵路4段與和平東路4段路口車道間來回穿梭，神情慌張且不斷徘徊，因當時視線昏暗且往來車流量大，險象環生。文山一分局萬芳派出所巡邏員警接獲民眾報案趕抵現場，立即啟動警示並在車道間展開保護，順利將男子扶至路旁安全處，隨後透過警用系統查明身分，駕駛巡邏車將他安全護送返家。

萬芳派出所指出，當時接獲熱心民眾撥打110報案，指稱木柵路與和平東路口有一位男子在車道中危險穿梭，疑似迷路且恐有發生交通事故的危險。警員李傳磬、蔡昔軒接報後不敢大意，立即駕駛巡邏車火速趕往現場。

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員警抵達後，發現該名男子為視障人士，手中正拿著白手杖在車道中央無助徘徊，身旁不時有車輛呼嘯而過，情況相當危急。警員蔡昔軒見狀隨即開啟巡邏車警示燈，停放在車道後方提醒往來車輛減速，並在現場協助疏導交通；警員李傳磬則立即小跑上前，溫柔出聲引導並小心將男子攙扶至路旁安全處休息，避免發生意外。

經警方耐心地關懷，了解到該名男子是在家人熟睡時獨自出門散步，卻因一時恍神走入不熟悉的路段而迷失方向，慌亂中才不慎誤闖車道。由於男子身上未攜帶身分證件，員警隨後透過警用系統進行交叉比對，迅速確認男子身分及住處，考量深夜視障人士獨自返家風險高，便主動駕駛巡邏車護送。家屬從睡夢中驚醒，見到男子在警方陪同下平安歸來，對員警深夜迅速處置與熱心協助表達由衷感謝。

文山一分局呼籲，民眾家中若有需要特別照護的成員，應加強日常動向關懷，避免讓他們在深夜或視線不佳時獨自外出。

警方建議，可在隨身衣物或物品上留下聯絡資訊，或向社會局申請配戴防走失的愛心手鍊等識別措施，以便在發生緊急情況時，警方能在第一時間辨識身分並提供必要協助，共同守護家人安全。

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