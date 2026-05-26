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    毒駕拒檢衝撞警車 高雄警一路追到台南逮獲 起出大量毒品

    2026/05/26 18:23 記者洪臣宏／高雄報導
    蘇嫌駕駛白色轎車倒車逃逸，撞到路旁機車後車身被拱起來。（民眾提供）

    蘇嫌駕駛白色轎車倒車逃逸，撞到路旁機車後車身被拱起來。（民眾提供）

    高雄市仁武分局今（26）日查緝販毒，29歲蘇嫌竟拒檢衝撞警車逃逸，警方追上高速公路尾隨，蘇嫌在台南市東區棄車逃入草叢，仍被員警揪出逮捕，並在其車上起出大批毒品咖啡包、喪屍煙彈及愷他命，蘇嫌唾液快篩呈陽性反應涉嫌毒駕，依法送辦。

    仁武分局網路巡邏發現疑有販毒資訊，員警喬裝買家確認為販賣毒品依托咪酯煙彈，今日上午10時相約在仁武區仁孝路407巷與大昌街口周邊碰面。

    蘇嫌駕駛白色轎車現身後，埋伏員警一擁而上攔停蘇嫌車輛，惟蘇嫌拒檢向前衝撞警用汽車後，倒車時撞擊停放在仁孝路407巷內一旁7部機車、1部汽車後逃逸駛離，現場無人受傷。

    員警趕緊追上，沿仁武區澄觀路上國道1號後往北實施攔截圍捕，追了約莫45公里後，上午11時許在台南市東區崇正路發現蘇嫌棄車逃入一旁草叢，上前將其壓制逮捕。

    警方在蘇嫌車內查獲毒品咖啡包207包、依托咪酯煙彈20顆、愷他命14包，依違反毒品危害防制條例、妨害公務及毀損等罪嫌，將蘇嫌移送偵辦，其經唾液快篩呈現毒品陽性反應，將進一步釐清毒駕罪嫌。

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    警方逮捕藏身草叢的蘇姓嫌犯。（民眾提供）

    警方逮捕藏身草叢的蘇姓嫌犯。（民眾提供）

    仁武警方起出大批毒品，並帶回蘇姓嫌犯。（民眾提供）

    仁武警方起出大批毒品，並帶回蘇姓嫌犯。（民眾提供）

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