失智翁從新園騎車到里港 受困高屏溪河床驚險獲救

警方在高屏溪河床找了4個小時，終於發現受困的黃姓老翁。（圖由屏縣里港警分局提供）

屏東縣新園鄉1名患有失智症的黃姓老翁，20日早上從住家騎機車外出後到下午都未返家，家人發現他身上帶的AirTag竟定位在約30多公里外的里港鄉，警方據報一路調閱監視畫面，發現他騎向高屏溪河床，員警們徒步深入河床，經4小時搜尋，終於在深夜11點20分尋獲受困老翁，所幸平安無事。

新園鄉78歲黃姓老翁事發當天上午9點從住家騎乘機車外出，但到下午3點許仍未返家，家人發現他身上Apple AirTag的紀錄，最後時間為上午11時45分在里港市場，孫女因擔憂爺爺安危，於是前往里港警分局報案協尋。

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里港警分局九如分駐所所長邵軾傑、警員張育敬、陳亮宇等人立即調閱沿線監視器畫面追查老翁行蹤。所長邵軾傑仔細比對監視器後，發現黃姓老翁最後騎乘機車往九如鄉高屏溪河床方向行駛。

由於高屏溪河床地形複雜，部分區域無法駕車進入，員警只能以徒步方式深入河床搜尋。經歷約4小時不間斷搜索後，深夜11時20分許，終於在河床中發現黃姓老翁獨自坐在機車上，受困在沙堆中，所幸即時尋獲人並無大恙，員警趕快將他送至派出所，與趕抵的家屬團聚，家人對警方鍥而不捨搜尋至深夜的協助深表感謝。

里港警分局分局長邱逸樵表示，家中若有失智長者，家屬應多加留意其日常動向，可向社會局或相關單位申請愛心手鍊、GPS定位設備等協助工具，以利走失時能及時尋回。

警方沿途調閱監視器畫面，發現黃姓老翁最後騎向高屏溪河床。（圖由屏縣里港警分局提供）

警方尋獲老翁將他帶回派出所和家人團聚。（圖由屏縣里港警分局提供）

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