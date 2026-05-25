為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    失智翁從新園騎車到里港 受困高屏溪河床驚險獲救

    2026/05/25 16:05 記者羅欣貞／屏東報導
    警方在高屏溪河床找了4個小時，終於發現受困的黃姓老翁。（圖由屏縣里港警分局提供）

    警方在高屏溪河床找了4個小時，終於發現受困的黃姓老翁。（圖由屏縣里港警分局提供）

    屏東縣新園鄉1名患有失智症的黃姓老翁，20日早上從住家騎機車外出後到下午都未返家，家人發現他身上帶的AirTag竟定位在約30多公里外的里港鄉，警方據報一路調閱監視畫面，發現他騎向高屏溪河床，員警們徒步深入河床，經4小時搜尋，終於在深夜11點20分尋獲受困老翁，所幸平安無事。

    新園鄉78歲黃姓老翁事發當天上午9點從住家騎乘機車外出，但到下午3點許仍未返家，家人發現他身上Apple AirTag的紀錄，最後時間為上午11時45分在里港市場，孫女因擔憂爺爺安危，於是前往里港警分局報案協尋。

    里港警分局九如分駐所所長邵軾傑、警員張育敬、陳亮宇等人立即調閱沿線監視器畫面追查老翁行蹤。所長邵軾傑仔細比對監視器後，發現黃姓老翁最後騎乘機車往九如鄉高屏溪河床方向行駛。

    由於高屏溪河床地形複雜，部分區域無法駕車進入，員警只能以徒步方式深入河床搜尋。經歷約4小時不間斷搜索後，深夜11時20分許，終於在河床中發現黃姓老翁獨自坐在機車上，受困在沙堆中，所幸即時尋獲人並無大恙，員警趕快將他送至派出所，與趕抵的家屬團聚，家人對警方鍥而不捨搜尋至深夜的協助深表感謝。

    里港警分局分局長邱逸樵表示，家中若有失智長者，家屬應多加留意其日常動向，可向社會局或相關單位申請愛心手鍊、GPS定位設備等協助工具，以利走失時能及時尋回。

    警方沿途調閱監視器畫面，發現黃姓老翁最後騎向高屏溪河床。（圖由屏縣里港警分局提供）

    警方沿途調閱監視器畫面，發現黃姓老翁最後騎向高屏溪河床。（圖由屏縣里港警分局提供）

    警方尋獲老翁將他帶回派出所和家人團聚。（圖由屏縣里港警分局提供）

    警方尋獲老翁將他帶回派出所和家人團聚。（圖由屏縣里港警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播