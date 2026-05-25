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    首頁 > 社會

    桃警獲贈防割手套、安全帽 降低第一線員警執勤受傷風險

    2026/05/25 16:00 記者鄭淑婷／桃園報導
    速比爾有限公司總經理李佑鑫、董事黃培益，25日至桃園警分局致贈安全帽及戰術防割手套，希望提升第一線員警的執勤安全，由分局長王智民率單位主管代表受贈。（記者鄭淑婷攝）

    速比爾有限公司總經理李佑鑫、董事黃培益，25日至桃園警分局致贈安全帽及戰術防割手套，希望提升第一線員警的執勤安全，由分局長王智民率單位主管代表受贈。（記者鄭淑婷攝）

    有鑑於員警執勤風險不斷升高，在桃園警友辦事處主任簡寶鋐牽線下，專精於防護裝備製作的速比爾有限公司，今（25）日由總經理李佑鑫、董事黃培益代表，前往桃園警分局致贈安全帽及戰術防割手套各90組，盼能藉此提升第一線員警的執勤安全，分局長王智民則率各單位幹部，代表分局全體同仁受贈。

    王智民表示，警察同仁肩負維護治安與交通重責，執勤過程常需面對各類危險情境，相關防護裝備能有效提升執勤安全，分局將妥善分配運用，持續守護同仁及市民安全。

    黃培益表示，員警值勤時經常遇到緊急狀況，基本的雙手防護是必須的，尤其在遇刺或是刀械攻擊，用手進行防護動作時，能有效降低手部受傷風險，感謝桃園警友辦事處牽線，讓企業有回饋的成就感。

    分局教官陳世龍表示，防割手套用在面臨歹徒持刀或攔截車輛需破窗時，可以保護警察同仁的雙手，避免手部遭刀子割傷或是碎玻璃劃傷的風險。

    員警也實際試戴安全帽及防割手套，並由分局教官示範防割手套使用方式，包括遭遇歹徒持刀械攻擊時，如何運用防護裝備進行格擋、壓制及安全逮捕嫌犯，以及攔截車輛破窗時，配戴防護裝備可有效減低手部被割傷風險。

    員警實際演練制伏持刀歹徒，配戴防割手套有助減少受傷風險。（記者鄭淑婷攝）

    員警實際演練制伏持刀歹徒，配戴防割手套有助減少受傷風險。（記者鄭淑婷攝）

    員警執行攔截勤務時常遇到需破窗情形，配戴防割手套有助降低遭玻璃劃傷風險。（記者鄭淑婷攝）

    員警執行攔截勤務時常遇到需破窗情形，配戴防割手套有助降低遭玻璃劃傷風險。（記者鄭淑婷攝）

    員警執行攔截勤務時常遇到需破窗情形，配戴防割手套有助降低遭玻璃劃傷風險。（記者鄭淑婷攝）

    員警執行攔截勤務時常遇到需破窗情形，配戴防割手套有助降低遭玻璃劃傷風險。（記者鄭淑婷攝）

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