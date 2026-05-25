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    大選倒數半年！雲林地檢署查察賄選小組成立 已接獲26件情資

    2026/05/25 16:08 記者李文德／雲林報導
    雲林地檢署邀警、調、政風、憲兵隊等單位，揭牌成立「查察妨害選舉執行小組」。（記者李文德攝）

    雲林地檢署邀警、調、政風、憲兵隊等單位，揭牌成立「查察妨害選舉執行小組」。（記者李文德攝）

    距離年底地方大選倒數半年，雲林地檢署為防制賄選、暴力、假訊息、選舉賭盤、幽靈人口及境外勢力等不法介入選舉，今（25）日邀警、調、政風、憲兵隊等單位，揭牌成立「查察妨害選舉執行小組」。雲林地檢署表示，目前接獲26件情資，將持「有聞必查、有據必辦」精神，依法嚴查。

    揭牌儀式由雲林地檢署檢察長林秀敏主持，主任檢察官朱啓仁、李鵬程、蔡勝浩、張富鈞、縣警局副局長陳瑞金、雲林縣調查站主任謝智皓、中機組長林松甫及移民署雲林專勤隊長陳家弘、雲林憲兵隊長林裕仁等人出席。

    林秀敏指出，妨害選舉樣態已經從傳統的金錢賄選、暴力介選，轉為境外勢力介入、深偽影音、幽靈人口、網路假訊息及利用通訊軟體散布不實資訊等新型態犯罪，對民主制度危害甚鉅。面對犯罪手法日益更替，未來除加強除查察佈局、落實掌握高風險對象及情資蒐報，將積極強化科技偵查及跨機關合作機制，不問對象、黨派、身分、地位，依法嚴正查辦。

    不過每次選舉前，常發生不少地方以自強活動名義出遊。林秀敏指出，目前已接獲包括類似旅遊、賭盤、暴力等共26件情資，均已嚴密監控中。鼓勵民眾踴躍提供妨害選舉情資，可撥打0800-024099（撥通後按4）檢舉專線，身分絕對保密，檢舉獎金最高2000萬元。

    雲林地檢署邀警、調、政風、憲兵隊等單位，揭牌成立「查察妨害選舉執行小組」。（記者李文德攝）

    雲林地檢署邀警、調、政風、憲兵隊等單位，揭牌成立「查察妨害選舉執行小組」。（記者李文德攝）

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