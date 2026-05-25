男網友「建議解放軍斬首賴清德」 判拘役緩刑3年

新北地院審理後依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，如易科罰金，5萬元，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應接受6小時法治教育課程。（資料照）

許姓男子今年1月間，在PTT批踢踢實業坊網站，發表：「挖靠 我聽說解放軍實力勘比美軍 建議解放軍仿效美軍斬首賴清德」等文字，警方獲報循線追查發現是許男所為，他坦承犯行，新北地院審理後依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，如易科罰金，5萬元，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應接受6小時法治教育課程。

檢警調查，許男是在1月3日下午5時45分，利用暱稱「DameLillard」在PTT批踢踢實業坊網站，發表上述言論，致生危害於總統賴清德；檢方調查後依恐嚇危安罪嫌將他起訴並聲請簡易判決處刑。

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法官則認為，不思理性處事，僅因對政局不滿，竟恣意於網路發表上述恐嚇文字言論，應予非難，但念其犯後坦承犯行，判處拘役50日。

法官並認為，許男是因一時失慮而罹刑典，犯後已坦承犯行，考量他有正當職業，於本案明顯是因政治傾向過於強烈而口無遮攔犯案，考其情節、手法等因素後的量刑屬於短期自由刑，約束效果不大，評估如以緩刑方式督請其於非短時間能慎行守分，對避免其再犯之助益應將更大，因認所宣告之刑以暫不執行為適當。

法官認為，為確保許男於本案中習得尊重法治觀念，並促使其日後重視法律規範秩序，認除予以緩刑外，亦應課予預防再犯所為的必要命令，因此命他應接受檢察官指定的6小時法治教育課程，並於緩刑期間付保護管束。

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