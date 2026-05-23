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    底層悲歌！21歲小夫妻雙亡 剛搬到台中找不到工作 留下4月大女嬰

    2026/05/23 17:13 記者張軒哲／台中報導
    台中港區一處社區大樓傳出年輕夫妻雙屍悲劇。（記者張軒哲攝）

    台中港區一處社區大樓傳出年輕夫妻雙屍悲劇。（記者張軒哲攝）

    台中市一對21歲年輕夫妻，前天（21日）夜間被發生陳屍梧棲一處社區大樓輕生亡，留下4月大女嬰。據了解，這對年輕夫妻本月才從新北市搬到梧棲租屋居住，爸爸打零工，媽媽在家照顧孩子，夫妻收入不穩定，不料竟走上絕路。

    這對夫妻在新北市就是高風險列管個案，他們搬到梧棲後，台中市府社會局社工接手聯繫，協助安排女嬰18日打預防針，但夫妻卻未依約定時間出現在梧棲衛生所，電話也沒人接聽，社工連打了幾天，前往大樓了解，經追查調閱社區進出資料，發現父母已3天沒有出入紀錄，立即通報警方破門，即時將已餓了3天的女嬰送醫，保住女嬰性命。

    據了解，這對夫妻設籍新北市，並無就讀大學，收入不穩定，爸爸打零工，媽媽也沒謀生能力，近期才搬到梧棲租屋，房租每月約1萬多元，大樓管理員及鄰居不熟識，夫妻找不到工作，收入斷炊，不料竟走上絕路。

    這對小夫妻的父母親前夜接獲噩耗，趕緊南下台中認屍，在派出所製作筆錄時，神情悲痛，也不願多說，只說兒女都成年，男方的父親指稱也不太清楚他們平日狀況，不了解兒子目前做什工作。

    警方表示，社工有察覺異狀，前往社區大樓追查，拯救了小女嬰生命，否則再晚一兩天破門，女嬰恐撐不住，會活活餓死，隨父母共赴黃泉。

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