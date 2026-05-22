無辜受累！高雄補教名師的別名與狼師本名相同而遭質疑 澄清喊冤

高雄補習班名師「陳逵（別名）」與狼師同名同姓無辜受牽連。（記者黃佳琳攝）

高雄市補習班狼師陳逵（本名）涉及合成女學生的不雅照片已被判刑1年，也被高雄市教育局永久除名，但案件受害者除了3名女學生之外，也在高雄補習班任教的另一位陳姓數學老師，因為別名剛好也是「陳逵」，結果無端受累，造成名譽受損；無辜的陳老師說，案件曝光後，學生和親友都誤以為他是狼師，讓他備受困擾，已決定要放棄使用超過20年的別名「陳逵」，改用自己本名的諧音改名為「育勝數學」。

陳老師指出，昨天狼師的新聞曝光後，有媒體不慎誤植他在補習班教學的照片，雖然認識他的親友、學生都相信新聞主角不是他，但仍有部分學生和家長因為不理解事情原貌，誤把他和狼師的新聞連結在一起，讓他一夜未眠，不知如何自證清白。

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陳老師表示，他上網查看判決書，驚見本名「陳逵」的狼師，竟和他使用已20年的別名相同，也都在高雄補習班教數學，但網路上只找得到他的照片，卻沒有狼師的面貌，害他無辜成為「代罪羔羊」而被誤解，更擔心自己20多年來建立的良好教學聲譽被敗壞，趕緊透過臉書發表聲明，強調自己「對教育盡心盡力，認真教導學生，未曾有傷風敗俗行為」。

擁有國立大學數學碩士學位的陳老師，20多年前投入補教業後，作育英才無數，本來他只教國中數學，更教出一批考上前三志願的學生，這些學生升上高中後，因習慣並認同他的教學方式和理念，禁不住學生哀求，他決定挑戰更高難度的高中數學，花了3、4年時間每天自編教材到凌晨3、4點，才讓這批升上高中的學生能順利銜接課程。

陳老師說，在補教業教學多年，即使下課後，深夜甚至凌晨時，還會無償幫忙學生解題，過去曾遇到有學生遭遇家庭變故，他3年沒收補習費，義務幫孩子考上理想大學，也曾遇過學生家境不好沒錢吃飯，他自掏腰包請孩子吃飯，沒想到竟被一個「狼師」敗壞他多年來積累的好聲譽，為了不被受牽連，因此決定放棄使用20多年的「陳逵」別名，改用自己本名的諧音、更名為「育勝數學」，希望一切恢復平靜。

作育英才無數的陳老師，下課後仍無償替學生解決數學難題。（記者黃佳琳翻攝）

作育英才無數的陳老師，下課後仍無償替學生解決數學難題。（記者黃佳琳翻攝）

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