密室逃脫勒死案頭七 死者母親淚訴：司法什麼時候還女兒公道？

台北市議員洪健益（右）今召開記者會，剛好也是頭七，密室逃脫案死者Lala母親（左）淚訴，「我的孩子在母親節前離開我了，未來每年的母親節都不可能完整。」（記者蔡愷恆攝）

密室逃脫員工日前遭勒頸釀死。台北市議員洪健益今（21）召開記者會，今剛好也是頭七，死者Lala母親淚訴，「我的孩子在母親節前離開我了，未來每年的母親節都不可能完整。」也問司法什麼時候還她女兒一個公道？

Lala母親說：「我女兒只是去工作，卻被她熱愛的職場勒出很深很深的痕跡，這是我心中永遠的痛。」她一直在想，今天如果不是她女兒，也會是另一個媽媽的痛。強調這種事情真的不該發生。

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她痛心表示，女兒很愛畫畫，今日記者會中邀請密室逃脫前員工與現任員工，他們戴的口罩圖樣就是女兒的作品，不只密室逃脫裡面用了女兒創作，私下也有在接案。雖然現在作品都是電繪仍在檢察官手中，但她還是拿出許多插畫本展示女兒的畫作，也說社群平台上全是她的作品。

Lala母親提到，Lala回家時都有大大小小的傷痕，多次請她不要做了，不需為了每小時200多元的工資受到這些對待，明明可以靠畫畫養活自己，可是女兒很傻，對自己沒有信心。

Lala母親感慨說，Lala與朋友講好以後要去加拿大，要以藝術創作去那邊申請居住，「她現在什麼夢想都沒有了，她的生命結束在29歲。」

她提到，「密室逃脫老闆那邊還有女兒的作品。她不是真的只是一個工讀生。老闆竟然採一天加保、一天退保的方式，有上班才幫她保勞保。」她希望檢察官盡快有後續動作，業者必須要付出代價。

最後，Lala母親哽咽說，暑假快到了，有很多孩子出去打工時，家長去盯場被說是「媽寶」，不過完全讓孩子自己了解職場，發生事情又說家長不關心孩子，「我想了又想，這要怎麼預防？」她提到，Lala留下5隻貓、3隻狗，這些貓狗都是她的寶貝，「現在牠們再也看不到姐姐了。」

Lala母親痛心表示，女兒很愛畫畫，今日記者會中邀請密室逃脫前員工與現任員工，戴的口罩圖樣就是女兒的作品。（記者蔡愷恆攝）

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