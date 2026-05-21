520再續約！ 調查局與台鐵續簽資通安全合作備忘錄

調查局局長陳白立（左）與台鐵董事長鄭光遠（右）續簽「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」（調查局提供）

調查局與台灣鐵路股份有限公司雙方原簽訂的「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」於上月30日到期。選定於5月20日進行「續約」，再次簽訂合作備忘錄，將持續打造資安聯防網，並強化資安韌性。現場由調查局局長陳白立代表調查局與台鐵公司簽署，雙方資安業務主管及相關同仁共同觀禮，場面隆重。

調查局局長陳白立指出，鐵路是我國關鍵基礎設施，向來都是易遭駭客鎖定的主要目標，且近年偵辦的電腦犯罪及網路駭侵案件發現，駭客集團攻擊目標有鎖定國家關鍵基礎設施趨勢；為積極預防網路駭侵事件發生，並提升聯防單位應變速度及降低事件損害，相關單位相互及時資訊交流及橫向通報至關重要。

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為使我國關鍵基礎設施能有效因應資安風險，未來調查局與台鐵公司將依循合作備忘錄精神，建立共同聯防機制，分享資安情資，推動資安演練及暢通雙邊通報應變管道，在資安事件發生時提供專業支援，以達事前預警，事中應變及事後回復持續維運目標。

台鐵公司董事長鄭光遠表示，台鐵在公司化後面臨組織變革，但運輸安全仍為最重要的任務，以旅客尊貴生命為第一考量。近年來數位科技快速發展，帶來便利的同時，也使資安威脅更加多元且複雜，台鐵於2024年4月30日與調查局共同簽署為期2年的「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，此次再次簽署不僅是延續既有的合作機制，也是政府機關協力共同強化資安防護工作的具體表現，共同為國家資通安全防護作出更大貢獻。

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