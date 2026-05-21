台灣富士全錄前高層涉掏空逾億 答辯狀竟含營業秘密又遭訴

台北地檢署今日偵結，認定吳經明違反營業秘密法，依法提起公訴。（資料照）

台灣富士全錄公司前營業本部本部長吳經明涉嫌在擔任資訊管理處長、營業本部本部長期間，掏空公司上億元，被起訴後案件移請台北地方法院審理。公司閱卷時，發現吳提出的答辯狀中竟包含公司營業秘密，另再針對該部分對吳男提出告訴。台北地檢署今日偵結，認定吳經明違反營業秘密法，依法提起公訴。

起訴書指出，吳經明於1986年至2018年間陸續擔任台灣富士軟片資訊股份公司（原名台灣富士全錄股份公司）資訊中心人員、處長及營業部本部長等職缺，與台灣富士公司簽訂職工道德及行為規範簽署書，當中規定未經公司允許，不得將公司機密文件轉寄、轉存至私人信箱、儲存設備。

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因吳經明涉嫌利用不實交易，致使富士全錄無端付款金額高達2.8億餘元，其本身則獲得不法利益2.6億餘元並隱匿犯罪所得，2022年間被台北地檢署依背信、違反證券交易法等罪起訴。

該案前年進行審理程序閱卷期間，公司方發現吳經明所提供的答辯狀中，居然包含公司內部的營業秘密，進而對吳提告。

檢察官查閱相關資料，認為吳經明於2018年2月離職前，非法重製台灣富士公司營業秘密；認定吳男行為違反營業秘密法中的逾越權限重製營業秘密罪，今日偵結，依法提起公訴。

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