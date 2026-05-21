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    首頁 > 社會

    通姦除罪推手！ 「知名假律師」周方慰涉侵占詐貸延押禁見

    2026/05/21 10:47 記者翁靖祐／台北報導
    「知名假律師」、富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項2850萬元，又向銀行詐貸1.6億元。（資料照）

    「知名假律師」、富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項2850萬元，又向銀行詐貸1.6億元。（資料照）

    曾對「通姦除罪」聲請大法官釋憲一炮而紅的「知名假律師」富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項2850萬元，又涉墊高公司房地產價格向銀行詐貸1.6億元，被台北地檢署依照背信罪、銀行法起訴，召開移審庭後，北院裁定羈押禁見3個月。周的押期將於本月25日期滿，北院裁定周延押禁見2個月。

    回顧案情，富邦綜合開發公司曾因名下的集賢樓宿舍，與私立南華大學產生民事訴訟，2015年間雙方在高等法院台南分院審理時和解，並作成南華大學給付富邦公司2850萬元的和解筆錄，周方慰以董事長身分收受南華大學交付的14張支票，卻涉挪為己用，用於繳交卡費、購置房產等。

    此外，2020年間，周涉代表富邦開發與璽美、鈞言公司以三方契約方式，將富邦開發的宿舍透過璽美賣給鈞言，過程中涉墊高價金至2.3億元，向銀行詐貸得手1.6億元。檢調查出，璽美公司負責人林柏傑、鈞言公司負責人蘇哲彥，為製造假交易金流，曾大費周章至新北迴龍地區領500萬元現金。

    而鈞言公司負責人蘇哲彥等人在詐貸得手後，另製造假租約，將只有480間房的宿舍，虛增成600間房，以修繕宿舍為由，向銀行詐領2096萬餘元紓困專案貸款。北檢於今年2月偵結，依背信、業務侵占等罪起訴周方慰等5人，並建請法官對周量處5年徒刑。

    根據裁定，北院在今年4月7日就曾裁准周550萬元交保，然而周至今仍覓保無著。此外，周在準備程序時否認犯行，但根據現有證據法院認為其犯罪嫌疑重大，且本案核心共犯蘇哲彥迄今尚未到案，而周和蘇共同涉犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，有事實足認周有勾串共犯、證人之虞，故裁定周自25日起，延押禁見2個月。

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