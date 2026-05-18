騎士撞前車噴飛險遭水泥車輾過 網友直呼命大：歷代祖先出手保住

陳姓騎士撞上前方轎車後，連人帶車滑行至中間車道，後方的水泥預拌車司機見狀緊急煞車，陳男才未遭輾過驚險逃過一劫。（記者陸運鋒翻攝）

陳姓機車騎士行經國立台灣科技大學校門口對面時，因變換車道未注意路況，撞上前方林姓男子駕駛的轎車後，連人帶車滑行至中間車道，後方的水泥預拌車司機見狀緊急煞車，陳男才未遭輾過驚險逃過一劫，眾人嚇出一身冷汗直呼命大，至於事故原因仍待警方釐清。

有網友在社群threads上傳車禍影像，並提醒下雨天不要騎太快，其他網友看了直呼騎士命大，紛紛回應「這騎士應該是歷代祖先都出手才被保住了」、「水泥車好在有煞住」、「司機也逃過一劫」、「替他捏一把冷汗」、「騎士差點登出」，連水泥車司機也跳出來說「當時只差沒尿在褲子裡」。

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大安分局今公布事發影像並指出，該起事故發生在本月13日下午3時許，20歲陳姓騎士當時沿基隆路4段、台科大校門對面內側車道往南方向行駛，疑似未注意車前狀況，撞上前方停等紅燈37歲林男的租賃小客車右後車尾，導致陳男倒地後人、車滑行至第2、3車道。

此時後方疾駛而水泥車司機見狀緊急煞車，僅差1公尺左右就要輾過陳男，所幸未衍生重大傷亡，而車禍碎片也噴濺到另1名翁男駕駛的車輛，事故造成3車均有車損，而陳男手腳輕微擦挫傷，事後已自行就醫。

警方指出，檢視3名駕駛均無酒味、酒容，經當事人同意未實施酒測、駕籍均正常，而事故當事人已有賠償共識。警方呼籲，駕駛人行車時應注意車前狀況並保持適當安全距離依速限行駛，避免車速驟降造成車距誤判或突發事故反應不及影響行車安全。

陳姓騎士行經國立台灣科技大學校門口對面時，因變換車道未注意路況，撞上前方林姓男子駕駛的轎車後，連人帶車滑行至中間車道，後方的水泥預拌車司機見狀緊急煞車，陳男才未遭輾過驚險逃過一劫。（記者陸運鋒翻攝）

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