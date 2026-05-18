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    花1300萬買無效軟體、砸6500萬買基金 天逸財金前董座遭檢調搜索

    2026/05/18 16:27 記者劉詠韻／台北報導
    台北地檢署外觀。（資料照）

    台北地檢署外觀。（資料照）

    天逸財金科技公司溫姓前董事長，涉嫌任內斥資1300餘萬元向中國天逸武漢公司購買無效益的軟體，另違規投入200萬美元（約新台幣6500萬元）購買旗下基金，且疑動用公司資源支付天逸集團20餘名員工薪資。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分6路搜索天逸、富育榮綱等公司，並傳喚溫男等4名被告到案，全案朝非常規交易、特別背信等罪方向偵辦。

    檢調調查，溫男曾任天逸財金科技服務公司董事長，2018年間取得上櫃公司寶島極光（改名後為富育榮綱）經營權後，涉嫌利用公司資金進行多項非常規交易。其中，寶島極光於2020年間，疑未依公司「取得或處分資產處理程序」等內控制度，並花費1300萬餘元向中國天逸武漢公司購買一套「跨境貿易供應鏈金融系統」軟體，但該系統對寶島極光實際營運並無明顯效益。

    此外，寶島極光同年另涉違反公司取處程序，購買天逸集團旗下發行的基金，交易金額約200萬美元，相關交易疑涉不合常規，疑有損害公司及股東權益情形。

    檢調另查出，2018年至2020年間，另有20多名員工實際替天逸集團工作，但薪資、勞健保卻掛名於寶島極光，由寶島極光負擔支出，涉以公司資源支付非公司營運所需人事成本，行為已涉犯證券交易法特別背信罪。

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