大甲媽、朝天宮接連爆衝突 警政署動員2千警力掃黑逮68人

警政署針對宮廟執行同步掃黑行動。（記者姚岳宏翻攝）

大甲媽祖遶境與北港朝天宮日前接連爆發暴力衝突，引發社會不安，為防堵黑幫勢力滲透宮廟，藉宗教活動擾亂社會，警政署祭出鐵腕作為，自4月27日至5月6日，警方聯合台中、彰化、南投、雲林及嘉義等6縣市啟動同步掃黑專案，共動員2011名警力，瓦解12個犯罪組織、逮68名嫌犯，查扣54萬1000元不法金流，力求穩定地區治安。

警政署表示，本次專案行動打破以往的行政轄區界線，結合中南部生活圈的警察局進行區域聯防，針對特定暴力事件展開立即打擊。雲林縣方面，警方報請地方檢察署指揮，逮捕涉嫌聚眾傷害朝天宮前董事長的蔡姓主嫌等23人；而彰化縣針對大甲媽祖遶境期間的妨害公務事件擴大追查，鎖定身穿印有彩鳳庵字樣服飾的滋事分子，將陳姓男子等7人查緝到案。

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警政署說，為將隱藏於宮廟陣頭中的幫派分子連根拔起，專案期間共掃蕩705處黑幫經營或經常出入的據點。

警政署重申，對幫派犯罪抱持絕對不寬貸的原則，嚴格禁止任何犯罪組織非法介入民俗活動，未來警方將持續透過跨轄區的情資整合與團隊合作，鎖定核心首腦進行精準打擊，並聯合各主管機關以行政干預手段裁罰黑幫投資的行業，澈底截斷其生計金流。政府將以最嚴厲的行動守護民眾安全，絕不容許不法分子挑戰公權力。

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