天寒邀女同事泡湯！男遭控性騷罰1萬 法院撤銷原處分

桃園一名許姓男子於2022年1月向同事甲女傳送「走！泡湯去！」等訊息，遭桃園市政府認定構成性騷擾並裁罰1萬元。許男不服提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後，判決撤銷原處分及訴願決定。（情境照）

桃園一名許姓男子於2022年1月向同事甲女傳送「走！泡湯去！」等訊息，遭桃園市政府認定構成性騷擾並裁罰1萬元。許男不服提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後認為，雙方平時互動熟稔，且女方拒絕後男方隨即收尾、未再糾纏，加上「泡湯」不必然等同於赤身裸體或親密接觸，難認具有性意味，判決撤銷原處分及訴願決定。可上訴。

判決書指出，許男與甲女為同事，2022年1月10日恰逢寒流，許男一早先傳訊息詢問甲女是否需要幫忙買早餐，甲女當時主動告知「生理期來想喝甜的」，請許男幫忙帶杯熱可可。隨後，許男轉發了一張朋友傳來的湯屋照片，並寫道「看了就好想泡湯喔！」甲女回應「我也是」後，許男繼續回應「走！泡湯去！哈哈…」當甲女表示自己這禮拜或寒假已經有約人去泡湯時，許男再傳「咱們今天就去！哈哈哈」。此時，甲女明確拒絕：「哈哈哈不了，我生理期來也不方便泡湯吧」，許男見狀便表示只是順著話題開玩笑，並結束話題。

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然而，甲女事後認為遭到冒犯，向桃園市政府提出申訴。桃園市政府性騷擾防治委員會調查後，認為許男是在2022年1月10日傳送訊息，經審查後於2023年12月發函認定性騷擾成立，並於2024年3月間依《性騷擾防治法》裁處許男1萬元罰鍰。許男不服，提出訴願遭到駁回後，決定提起行政訴訟。

許男主張，當天傳送湯屋照等訊息單純是應景的問候與正常社交互動，對話中他並未指明時間地點，亦無暗示「一起共浴」，且甲女也說「我也是」，在未見到面的情況下，他無法判斷甲女是在委婉拒絕。當甲女最後明確表明生理期不便時，他也立刻停止玩笑並展現尊重。桃園市政府則抗辯，男女兩性互異，泡湯難免讓人聯想到赤身裸體相對的情景，具有實質的性意味，且許男在甲女多次軟性推託後仍反覆邀約，這類過度追求的行為已造成女方嚴重不適與被冒犯感，皆已構成性騷擾。

法官檢視雙方對話後，認為甲女在面對攸關女性身體隱私的「生理期」話題時，能自然地主動向許男提及並要求幫買熱可可，顯見兩人平日在辦公室互動具有一定程度的親近與信任，而非一般疏離的同事關係。

其次，法院認為依據社會一般理性大眾的觀點，泡湯的形式多元，不代表必然伴隨著親密接觸或性意涵。整個對話是在雙方都表達「想泡湯」的脈絡下延伸，不能單憑開啟泡湯話題，就一概認定語帶性意味。且當甲女明確拒絕後，許男隨即回覆是在開玩笑，並結束話題，並沒有主管機關所稱「遭婉拒後仍持續強行邀約」的事實，最後判處撤銷原處分。可上訴。

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