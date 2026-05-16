司法院推AI減輕基層負擔 代理院長謝銘洋首度訪察金門法院

司法院代理院長謝銘洋（左二）首訪金門轄屬，前往金門地方法院法警室了解基層工作環境。（金門地方法院提供）

司法院代理院長謝銘洋首度訪察金門轄屬福建高等法院金門分院、金門地方法院，他說，隨著數位科技進展，司法院也同步推動人工智慧、數位化與無紙化等政策，以提升行政效率與案件處理品質，減輕法官與書記官等同仁的繁重負擔。

謝銘洋代理院長任內首度率司法行政廳廳長吳祚丞、人事處處長蔡如琪、新聞及法治宣導處處長吳定亞昨天訪察離島金門，由金門高分院院長邱志平、金門地方法院院長陳信旗陪同，前往各法官辦公室及各行政科室，關切同仁辦公環境及工作負擔，並參觀國民法官法庭、新落成的少年家事辦公室等設施。

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謝銘洋是智慧財產權與科技法律領域的權威學者，此行與所屬座談即指出，商用AI人工智慧技術日益成熟，目前正研議導入相關輔助工具，以提升判決案例檢索、資料彙整、爭點整理等效能；他說，善用法庭語音辨識系統，不僅有助減輕書記官製作筆錄負擔，推動卷宗數位化歸檔流程，也可降低實體儲存空間的勞費需求，既提升整體辦案效能，也兼顧審判品質。

金門高分院與地方法院針對離島的特殊地理條件，提出是否再擴大遠距視訊適用範圍？語音辨識系統放寬使用？此外，因應案件激增所需增援人力、妥善建置國民法官關連空間及必要修繕工程、司法園區短中長期推動計畫等司法行政、審判實務問題提出建言，均獲司法院業管承諾具體研議。

座談中，與會法官分享近來地方法院在院長陳信旗積極推動多項改善工作條件及整新辦公廳舍、住宿環境等成果，也讓這趟難得的交流座談互動熱絡、氣氛融洽。

司法院代理院長謝銘洋（中）訪視金門轄屬福建高等法院金門分院、金門地方法院，關懷同仁工作情形。（金門地方法院提供）

司法院代理院長謝銘洋（中）訪視金門轄屬福建高等法院金門分院、金門地方法院，辦理工作座談。（金門地方法院提供）

司法院代理院長謝銘洋（前排左五）任內首度訪視金門轄屬福建高等法院金門分院、金門地方法院。（金門地方法院提供）

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