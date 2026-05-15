5/15 今彩539頭獎開3注 ！800萬獎落台中、高雄、新北

5月15日開獎的今彩539頭獎開出3注，獎落台中、高雄、新北。（本報合成）

5月15日開獎的今彩539頭獎開出3注，台中市太平區中政里成功東路101號1樓的「順順公益彩券行」、高雄市苓雅區大順三路209號1樓「煌誠商行」及新北市中和區新生街26號「億萬發彩券行」開出；大樂透頭獎則摃龜。

第115000053期大樂透中獎號碼「16、29、30、35、42、43，特別號：01」。頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得88萬4341元；參獎共24注中獎，每注可得7萬9363元；肆獎共57注中獎，每注可得2萬1481元；伍獎共1396注中獎，每注可得2000元；陸獎共1926注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬0378注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6988注中獎，每注可得400元。

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第115000053期49樂合彩中獎號碼為「16、29、30、35、42、43」。四合6注中獎，每注可得20萬元；三合共82注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2876注中獎，每注可得1250元。

第115000119期今彩539中獎號碼為「01、13、23、25、36」。頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共211注中獎，每注可得2萬元；參獎共6484注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2383注中獎，每注可得50元。

第115000119期39樂合彩中獎號碼為「01、13、23、25、36」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共336注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0080注中獎，每注可得1125元。

第115000119期3星彩中獎號碼為「484」。壹獎共50注中獎，每注可得5000元。

第115000119期4星彩中獎號碼為「0434」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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