文大學生大稻埕碼頭救人落水失聯 消防局擴大搜救

消防局今天再次展開搜救。（記者王冠仁翻攝）

文化大學24歲李姓學生，昨天清晨在台北市大稻埕碼頭處聽聞有人落水，他見義勇為下水救人，卻不幸失聯至今。台北市消防局昨天派員搜救一整天仍找不到人，北市消防局今天擴大搜救的人力與範圍，更出動無人機來搜救，新北市消防局也前來支援，企圖盡快找到失聯的李姓男大生。

台北市消防局指出，今天預計搜尋中興橋至敦煌碼頭水域，因此派出消防車6輛、快艇2艘、水上摩托車2艘、無人機1架、人員15名投入搜救。新北市消防局也派消防車1輛、快艇1艘、人員3名投入救援。

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此外，台北市北海水上救生協會也派5人前來支援，義消也出動快艇4艘、無人機1架、人員26名進行搜救任務。

進行搜救的消防員說，今天除了派員在水面上搜救，也透過無人機從高空來觀察河道，將針對沙洲、岸邊加強尋找。

李男姊姊昨天也在社群上發文，請求民眾幫忙留意有無發現李男行蹤，「拜託大家，救人的是我弟弟，請大家有在河堤運動，不管早上或晚上，拜託幫我看看河堤，如果有看到弟弟，拜託報警，讓弟弟趕快回家」。

警方指出，昨天清晨5時許，李男跟朋友在大稻埕碼頭附近運動完休息時，聽到其他晨運民眾呼救有人落水，李男下水救援，一度接觸到落水的九旬張姓老翁，李男朋友試圖拿救生圈救援，但救生圈一端綁有繩索，繩索長度不足，兩人不久後就沒入水中。昨早9時許，消防員救起張，但他送醫救治後宣告不治。

消防局今天再次展開搜救。（記者王冠仁翻攝）

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