殯葬廢土冒「合法土方」！ 3.2萬噸流入雲彰 檢起訴10公司35人

雲林檢方偵破一起不法回填廢土集團，該集團將3.2萬公噸殯葬廢棄物的土方大量回填彰、雲農地及魚塭，甚至還傾倒在台74甲線旁山坡地。（圖由雲林地檢署提供）

雲林地檢署日前破獲一起大型廢土不法回填集團，台北某營造公司承攬台中東豐生活圈快速道路隧道工程，該公司莊姓副理為節省高額清運費，將夾雜骨灰甕、墓碑的營建混合物虛報為一般土方，以每噸800元處理費委託新北某公司處理。檢方粗估，營造公司節省高達6400萬處理費，全案今偵查終結，將涉案10公司35人起訴。

雲林地檢署檢察官莊珂惠去年9月到麥寮抽檢砂石車運送憑證，發現運送紀錄與實際車流、載運內容有不符，研判有以合法文件掩飾非法棄置廢棄物情形，和刑事警察局、雲林縣警察局、台西警分局組成專案小組偵辦，經過6波搜索查扣挖土機等機具及涉案人員。

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檢方查出，台北某營造公司承攬東豐生活圈隧道工程，由於施工區域為墳墓區，開挖土方夾雜骨灰甕、墓碑、廢磚塊等殯葬設施殘體，依規定應屬「營建事業廢棄物」，不過47歲莊姓副理為節省每噸2000元處理費，去年4月起對外虛偽申報為B2類一般土方，再以每噸800元，和新北某公司負責人63歲余男簽訂餘土遠運契約。

檢方查出，余男與66歲劉男等人共同策劃整體犯罪模式，製作假合約，掩飾實際未進土資場事實，此外砂石車進土資場後，僅繞行場內動線後，由地磅站人員收取運送憑證，使帳面上呈現「已進場處理」，再由廖姓土資場負責人開立過磅單等憑證，建構看似合法，但完全未經處理的土方將其非法棄置。

檢方再查出，該案和多家車隊分工執行，劉男成立LINE群組聯繫，掌控出土時間、車輛進出順序、棄置地點等，形成高度即時化的調度，再由某科技能源公司47歲周男等人，鎖定低窪農地、魚塭等，以協助「免費填土」、「改善地勢」等話術降低地主戒心，非法回填土方。

檢方統計，營造公司虛報土方性質，節省處理費約6300多萬元，余、劉等人獲約1600多萬元不法利益，這些約3.2萬公噸廢棄土方，短短數個月透過車隊約1500車次載運，非法回填雲林東勢、西螺、斗南，彰化市等四處，總量近2公頃，相當於2個標準足球場。

檢方強調，全案偵查終結，依違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌起訴，建請從重量刑，呼籲未經合法分類處理之營建混合物，依法不得進入農地或其他土地使用，將持續結合跨機關力量，徹底瓦解廢土黑金產業鏈。

雲林檢方偵破一起不法回填廢土集團，該集團將3.2萬公噸殯葬廢棄物的土方大量回填彰、雲農地及魚塭，甚至還傾倒在台74甲線旁山坡地。（圖由雲林地檢署提供）

3.2萬公噸殯葬廢棄物的土方被大量回填彰、雲農地及魚塭，檢方將涉案35人起訴。（圖由雲林地檢署提供）

雲林檢方偵破一起不法回填廢土集團，該集團將3.2萬公噸殯葬廢棄物的土方大量回填彰、雲農地及魚塭，甚至還傾倒在台74甲線旁山坡地。（圖由雲林地檢署提供）

雲林檢方偵破一起不法回填廢土集團，該集團將3.2萬公噸殯葬廢棄物的土方大量回填彰、雲農地及魚塭，甚至還傾倒在台74甲線旁山坡地。（圖由雲林地檢署提供）

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