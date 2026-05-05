5/5 今彩539頭獎開1注！800萬獎落高雄 大樂透頭獎摃龜

第115000110期今彩539頭獎開出1注，獎落高雄。

5月5日開獎的第115000110期今彩539頭獎開出1注，由高雄市三民區鼎泰街246號1樓的「金財寶彩券行」開出；第115000050期大樂透頭獎摃龜。

第115000050期大樂透中獎號碼「04、17、23、28、33、37，特別號：15」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共37注中獎，每注可得3萬9368元；肆獎共103注中獎，每注可得9091元；伍獎共1888注中獎，每注可得2000元；陸獎共2561注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3982注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1365注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第115000050期49樂合彩中獎號碼為「04、17、23、28、33、37」。四合開出2注，每注可得20萬元；三合共101注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3226注中獎，每注可得1250元。

第115000110期今彩539中獎號碼為「08、16、24、27、37」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共212注中獎，每注可得2萬元；參獎共6788注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1196注中獎，每注可得50元。

第115000110期39樂合彩中獎號碼為「08、16、24、27、37」。四合開出9注，每注可得21萬2500元；三合共265注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2662注中獎，每注可得1125元。

第115000110期3星彩中獎號碼為「092」。壹獎共32注中獎，每注可得5000元。

第115000110期4星彩中獎號碼為「6473」。壹獎共27注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法