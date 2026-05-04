5/4 今彩539頭獎開3注 800萬獎落基隆、竹市、台南

5月4日開獎的第115000109期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元；第115000036期威力彩，頭獎3.8億元摃龜。（擷取自台彩官網、本報合成）

5月4日開獎的第115000109期今彩539頭獎開出3注，由基隆市中正區義二路10號「睿宇彩券行」、新竹市北區西雅里中山路384號一樓「景來發彩券行」、台南市北區大豐里武聖路146號「祥瓏台彩行」開出，每注可得800萬元；第115000036期威力彩，頭獎3.8億元摃龜。

第115000036期威力彩中獎號碼為「09、21、29、32、36、38，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共49注中獎，每注可得2萬元；伍獎共295注中獎，每注可得4000元；陸獎共2340注中獎，每注可得800元；柒獎共4094注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬2246注中獎，每注可得200元；玖獎3萬1484注中獎，每注可得100元；普獎共5萬1658注中獎，每注可得100元。

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第115000109期今彩539中獎號碼為「08、22、26、36、39」。頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共6460注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6344注中獎，每注可得50元。

第115000109期39樂合彩中獎號碼為「08、22、26、36、39」。四合開出5注，每注可得21萬2500元；三合共169注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8996注中獎，每注可得1125元。

第115000109期3星彩中獎號碼為「652」。壹獎共73注中獎，每注可得5000元。

第115000109期4星彩中獎號碼為「7612」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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