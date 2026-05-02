遭AI深偽變造不雅照怎麼辦？專家：先別崩潰、立刻做這件事

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像。（翻攝自threads）

台中市某私中傳出學生散布深偽（Deepfake）性影像案件，人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑提醒，學生及家長，一旦發生深偽性影像散佈或威脅時，要保持冷靜，先告訴自己「並非自己的錯」，趕緊保存證據如截圖性影像，向家長或信任的師長尋求協助、立刻報警。

網友爆料有兩2名私中男學生涉及散布同校女學生的「深度偽造（Deepfake）性影像」，受害者疑似將近20人，其中一人透過繁星推薦錄取大學，引發網友熱議；校方回應，已依法啟動性別平等教育委員會調查，及校安通報教育局，並協助相關學生輔導及保護。

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AI能帶來許多正向的體驗和助益，一旦被被不當使用，拿來造謠、詐騙或是或合成性影像，對當事人造成難以抹滅的傷害，家長得知這類事情，切記勿責罵孩子，各級學校應落實性平教育課程，教育局也應積極檢視督導。

曾芳苑表示，若不幸遭遇深偽性影像事件，1、保持鎮定，勿因對方威脅、恐嚇而刪除任何證據資料，或答應對方任何條件；2、保存證據，如截圖性影像、網頁連結、對方帳號資訊；3、調高社群隱私設定，確保自身隱私與資訊安全；4、立即報警，保障自身權益。

除了向信任的衛福部有設「性影像處理中心」為被害人提供專業協助；相關心理諮商及輔導資源，可撥打衛福部安心專線1925、張老師生命專線1980、生命線專線1995。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像。（翻攝自threads）

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