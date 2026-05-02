為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    專程到高雄就醫遇死劫！一家3口2死1重傷 工程師疑疲勞釀禍

    2026/05/02 08:39 記者洪定宏／高雄報導
    警方法辦肇事者（中）。（讀者提供）

    警方法辦肇事者（中）。（讀者提供）

    43歲劉姓女子與68歲黃姓母親、43歲張姓丈夫，從彰化縣專程到高雄診療，3人昨天走在左營區軍校路，慘遭41歲黃姓男子駕駛汽車撞擊，導致黃婦與張男送醫不治，劉女仍在加護病房搶救。

    據了解，劉女是彰化人，與張男結婚後住雲林縣，夫妻倆先將小孩送到彰化由親戚照顧，偕同母親到高雄某診所治療，因門診時間在昨晚8點，3人傍晚6點多打算先找餐廳用餐，不料徒步在軍校路遇到死劫，親屬接獲警方通知，漏夜到高雄了解狀況，悲痛欲絕。

    至於肇事者黃姓工程師，他開車載妻兒到大賣場購物，返回楠梓區住處途中，自稱暈眩不舒服且疑似疲勞駕駛，先撞到路邊3輛汽機車，再衝撞劉女一家三口，又撞到共乘機車的35歲黃姓女子及其63歲楊姓母親，導致5人受傷送醫，但劉女的母親及丈夫宣告不治，劉女暫時無生命危險。

    警方強調，黃男無酒駕及毒駕，將他依過失致死罪嫌法辦，詳細交通事故肇因送交通警察大隊分析研判。

    相關新聞請見︰

    高雄連環撞！一家3口步行遭橫禍 婦人和女婿不治、女兒重傷

    劉女（左）偕母親（右）到高雄診療，不幸母親及丈夫遇死劫。（讀者提供）

    劉女（左）偕母親（右）到高雄診療，不幸母親及丈夫遇死劫。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播