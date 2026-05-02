專程到高雄就醫遇死劫！一家3口2死1重傷 工程師疑疲勞釀禍

警方法辦肇事者（中）。（讀者提供）

43歲劉姓女子與68歲黃姓母親、43歲張姓丈夫，從彰化縣專程到高雄診療，3人昨天走在左營區軍校路，慘遭41歲黃姓男子駕駛汽車撞擊，導致黃婦與張男送醫不治，劉女仍在加護病房搶救。

據了解，劉女是彰化人，與張男結婚後住雲林縣，夫妻倆先將小孩送到彰化由親戚照顧，偕同母親到高雄某診所治療，因門診時間在昨晚8點，3人傍晚6點多打算先找餐廳用餐，不料徒步在軍校路遇到死劫，親屬接獲警方通知，漏夜到高雄了解狀況，悲痛欲絕。

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至於肇事者黃姓工程師，他開車載妻兒到大賣場購物，返回楠梓區住處途中，自稱暈眩不舒服且疑似疲勞駕駛，先撞到路邊3輛汽機車，再衝撞劉女一家三口，又撞到共乘機車的35歲黃姓女子及其63歲楊姓母親，導致5人受傷送醫，但劉女的母親及丈夫宣告不治，劉女暫時無生命危險。

警方強調，黃男無酒駕及毒駕，將他依過失致死罪嫌法辦，詳細交通事故肇因送交通警察大隊分析研判。

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