追撞女警害命 女大生到現在沒道歉 Dcard帳號被翻出上千人灌爆！

戴姓女大生追撞女警的機車，導致女警被遊覽車輾斃，現場畫面曝光女大生肇事後，只關心自己機車的車損，未上前查看女警狀況，引爆眾怒。（圖擷自網路）

台南28歲鄭姓女警週二（28日）騎機車時，遭後方20歲戴姓女大生追撞倒地，隨後遭同向的遊覽車輾死。由於戴女疑似疲勞駕駛釀禍，還被拍到第一時間只關心自己的機車有沒有傷到，不管女警死活，而且到現在還沒道歉，引爆眾怒。而今女大生的Dcard帳號被翻出遭網友灌爆。

出事路段的監視器畫面顯示，車禍發生後，戴姓女大生第一時間查看自己機車的受損狀況，對比著急在女警身旁不知所措的遊覽車司機，女大生一副事不關己的態度，引發外界砲轟。之後女警親友在社群平台透露，女大生到現在一句道歉都沒有，「聽說她昨天還可以在外面火鍋店安心嘻嘻哈哈的吃飯」；戴女的同學也表示，戴女事發後照樣到學校上課，跟同學有說有笑，看不出來前一天才追撞害命。

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而今女大生的Dcard被曝光，追蹤者破千，過往發文也被翻出，主要活躍在穿搭版。大批網友湧入其貼文怒轟「撞死人只顧自己的車？」、「現在社群都關一關了，人也可以關一關了」、「整晚沒睡覺+騎車沒有保持安全距離，一條好好的人命就被妳這樣帶走了」、「肇事後不關心傷者先看自己的車，原來人可以冷血成這樣，求你以後別再上路害人了」、「你不會以為是遊覽車壓過去的所以跟你沒關係吧，你更爛，你害了兩個人」。

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