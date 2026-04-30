京華城案一審重判17年 柯文哲提上訴

前台北市長柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案、政治獻金案，一審重判17年，台北地檢署今日提起上訴，認為原判決在犯罪事實認定、證據評價及量刑基礎上有所不當，且量刑過輕。另外，被告柯文哲也已提出上訴，北院已於昨日收到柯文哲的上訴狀。

本案犯罪版圖分為3大區塊，包含柯文哲收受威京集團主席沈慶京210萬賄賂，護航京華城取得違法容積獎勵；2件公益侵占罪，包括侵占基隆市副市長邱珮琳經手轉交的600萬政治獻金、與李文宗、李文娟共同公益侵占6134萬餘元；挪用眾望基金會827萬款項，用於支付民眾黨幹部及員工薪水，涉犯背信罪。

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回顧本案一審刑期，除柯文哲外，還有3名遭重判被告，分別是威京集團主席沈慶京被依共犯圖利罪判刑10年；國民黨台北市議員應曉薇依違背職務收賄、洗錢罪併判15年6月、沒收5250萬元。此外，北院也宣判沒收威京集團旗下建設公司鼎越開發121億餘元不法利益。

另8名被告分別是台北市前都發局長黃景茂判刑6年6月；眾望基金會董事長李文宗4年6月；木可公司負責人李文娟2年4月；會計師端木正判刑1年；台北市前副市長彭振聲判刑2年、都發局前總工程司邵琇珮判1年3月，皆緩刑3年；應曉薇的顧問吳順民、威京集團財務經理張志澄獲判無罪。

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