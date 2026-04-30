蘆洲分局4警車遭撞毀損 民間力量集結捐新車打擊犯罪

民間力量集結捐車，蘆洲警分局長王耀輝（左）代表受贈。（記者徐聖倫翻攝）

新北市蘆洲警分局於今年3月初在成蘆橋執行攔截圍捕任務時，遭拒檢嫌犯蓄意衝撞，造成4部警用巡邏車嚴重毀損，所幸員警均安。國際獅子會300B 1區得知警車受損恐影響勤務後，隨即號召地方仕紳慷慨解囊，捐贈一部具備高規格安全配置的TOYOTA CAMRY巡邏車。捐贈儀式於今日舉行，由蘆洲分局長王耀輝代表受贈，並致贈感謝狀。

​回顧該起衝撞案件，當時警方為制伏衝撞圍捕防線的犯嫌，導致第一線值勤車輛受損嚴重。獅子會300B 1區總監余文生獲悉後，認為警察安全不能等，隨即聯合多位公益人士共同發起捐贈，以最高規格挑選車輛，確保員警在追捕罪犯時有強韌的機動力與防護力。

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​新北市議員彭佳芸受邀觀禮時表示，警察站在第一線守護市民生命財產，裝備的完整性至關重要，感謝獅子會發揮「We Serve」的精神支持警政。

​蘆洲分局長王耀輝對此表達誠摯感謝，強調這部新巡邏車將立即投入第一線治安工作。他指出，社會公益團體的支持是警察最堅強的後盾，分局將持續戮力守護地方治安，不負大眾期待。

成蘆橋3月份發生衝撞拒檢案件，4輛警車嚴重毀損無法再執勤，民間力量集結捐贈新警車，持續守護地方治安。（記者徐聖倫翻攝）

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