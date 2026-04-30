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    首頁 > 社會

    跟騷女學生還打傷她外婆、里長 蘆洲怪男收押

    2026/04/30 09:45 記者王定傳／新北報導
    新北市蘆洲游姓怪男（圖中）一路跟蹤下課的李姓高三女生，還跟里長（黃衣）、里民對峙。（資料照）

    新北市蘆洲游姓怪男（圖中）一路跟蹤下課的李姓高三女生，還跟里長（黃衣）、里民對峙。（資料照）

    新北市蘆洲游姓怪客前天跟蹤下課女學生，沿路跟蹤、搭訕，並打傷上前制止的女學生外婆及里長郭騰芳，新北地檢署昨晚複訊後，以游男涉犯刑法重傷害、傷害及違反跟蹤騷擾防制法，犯罪嫌疑重大，且屬最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有事實足認有逃亡之虞及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

    警方於28日下午4時20分許獲報，蘆洲區民族路100餘巷口發生民眾圍捕歹徒，警力趕往查處，員警到場發現41歲游嫌已遭眾人制伏，追查得知18歲李姓高三女學生從捷運站旁高中放學，遭41歲游男尾隨、搭訕，少女心生恐懼，在住戶大樓下打電話給72歲外婆律婦求助，外婆趕下樓制止、斥責對方，未料遭毆打。

    女學生見狀尖叫，69歲的信義里長郭騰芳在里辦公室聽見呼救聲，衝出救援，連同見義勇為里民與游嫌前後對峙，但游嫌年輕力壯，揮拳打傷前方的里長，雙方扭打，鄰居、路人見狀，一擁而上，聯手壓制游嫌。

    警方趕抵逮捕時，游嫌仍死命反抗，警、民合力制伏上銬，扭送警局偵訊；受傷的外婆律婦與里長郭男雙雙送醫，律婦到院被檢出鼻骨斷裂、臉部瘀傷、雙眼受傷、雙臂擦挫傷、肝臟破裂，里長郭騰芳初估右眼瞼撕裂傷、右眼鼻淚管斷裂，均須住院觀察。

    據調查，游嫌2年前也曾對附近女學生跟騷，確認身分時，發現他領有身心障礙手冊，警詢後將游嫌移送檢方複訊，除建請檢方向院方聲請預防性羈押，也建議地檢署聲請保安處分。

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