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    台南女警親友控肇事女大生未道歉還嘻嘻哈哈吃飯 校方回應遭炎上

    2026/04/30 09:52 即時新聞／綜合報導
    台南女警鄭詠心休假騎車遇上死劫。（民眾提供）

    台南女警鄭詠心休假騎車遇上死劫。（民眾提供）

    台南市警局第四分局28歲女警鄭詠心28日騎機車時，突被後方20歲戴姓女大生騎機車追撞倒地，隨即遭同向遊覽車輾斃；女大生肇事後，竟關心自己機車的車損，卻未上前查看女警狀況，引發網友怒火，女警男友的妹妹透露，肇事女大聲至今未道歉，甚至還在火鍋店嘻嘻哈哈吃飯。對此，女大生就讀的私立大學對該事件做出回應，而該校的臉書貼文也遭到網友出征。

    女警男友的妹妹在ig限時動態提到「肇事者直到現在一句道歉也沒有，聽說她昨天還可以在外面火鍋店安心嘻嘻哈哈的吃飯」，肇事戴女的同學則透露，戴女事發後照常到學校上課，神色輕鬆，與朋友聊天時有說有笑，完全看不出前一天才追撞害命。

    網友到肇事女大生就讀的學校臉書粉專留言「聽說貴校學生撞人，害女警遭輾斃，竟然還只顧著自己的機車車損，這就是貴校教出來的學生嗎？」、「開不開除。到底開不開除、「學生撞人還若無其事啊！」、「開除冷血殺人兇手！」、「貴校學生品學兼優，撞到人第一時間查看車損，隔天還若無其事的吃火鍋收收驚連一句道歉都沒有 ，這就是貴校的教育素質。」

    校方對該事件回應，表示對此事深感遺憾，全案由於警方已經調查中，校方不便評論，後續若學生有提出諮詢需求，會視情況提供相關協助。

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