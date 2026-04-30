為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南女警車禍亡！親友控女大生未道歉 質疑還嘻嘻哈哈吃飯

    2026/04/30 08:37 即時新聞／綜合報導
    戴姓女大生追撞女警，導致女警被遊覽車輾亡，現場畫面曝光女大生肇事後關心機車的車損。（圖擷自網路）

    戴姓女大生追撞女警，導致女警被遊覽車輾亡，現場畫面曝光女大生肇事後關心機車的車損。（圖擷自網路）

    台南市警局第四分局28歲女警鄭詠心28日騎機車時，突被後方20歲戴姓女大生騎機車追撞倒地，隨即遭同向遊覽車輾斃；女大生肇事後，竟關心自己機車的車損，卻未上前查看女警狀況，引發網友怒火。對此，女警男友的妹妹透露，肇事女大生至今未道歉，甚至還在火鍋店嘻嘻哈哈吃飯。

    女警男友的妹妹在社群平台Threads發文表示，4月28日發生鄭性女警的車禍，地點是台南市安南區安和路二段的東陽實業廠外面，時間大約是06:50-8:00，家屬們希望能收集當時的行車記錄器，不管是當時前後正在停車的或是停在路邊的，以及事發後那個女的在那邊做了什麼事！

    女警男友的妹妹在ig限時動態提到「肇事者直到現在一句道歉也沒有，聽說她昨天還可以在外面火鍋店安心嘻嘻哈哈的吃飯」，肇事戴女的同學則透露，戴女事發後照常到學校上課，神色輕鬆，與朋友聊天時有說有笑，完全看不出前一天才追撞害命。

    在 Threads 查看

    女警親友控訴肇事女大生至今未道歉。（圖擷取自 Threads ）

    女警親友控訴肇事女大生至今未道歉。（圖擷取自 Threads ）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播