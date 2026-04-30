台南女警車禍亡！親友控女大生未道歉 質疑還嘻嘻哈哈吃飯

戴姓女大生追撞女警，導致女警被遊覽車輾亡，現場畫面曝光女大生肇事後關心機車的車損。（圖擷自網路）

台南市警局第四分局28歲女警鄭詠心28日騎機車時，突被後方20歲戴姓女大生騎機車追撞倒地，隨即遭同向遊覽車輾斃；女大生肇事後，竟關心自己機車的車損，卻未上前查看女警狀況，引發網友怒火。對此，女警男友的妹妹透露，肇事女大生至今未道歉，甚至還在火鍋店嘻嘻哈哈吃飯。

女警男友的妹妹在社群平台Threads發文表示，4月28日發生鄭性女警的車禍，地點是台南市安南區安和路二段的東陽實業廠外面，時間大約是06:50-8:00，家屬們希望能收集當時的行車記錄器，不管是當時前後正在停車的或是停在路邊的，以及事發後那個女的在那邊做了什麼事！

請繼續往下閱讀...

女警男友的妹妹在ig限時動態提到「肇事者直到現在一句道歉也沒有，聽說她昨天還可以在外面火鍋店安心嘻嘻哈哈的吃飯」，肇事戴女的同學則透露，戴女事發後照常到學校上課，神色輕鬆，與朋友聊天時有說有笑，完全看不出前一天才追撞害命。

女警親友控訴肇事女大生至今未道歉。（圖擷取自 Threads ）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法