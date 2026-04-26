為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假投資騙走40萬 超商店員當車手判1年8個月

    2026/04/26 11:38 記者蔡政珉／苗栗報導
    假投資騙走40萬，超商店員當車手被逮。示意圖。（資料照）

    假投資騙走40萬，超商店員當車手被逮。示意圖。（資料照）

    苗栗縣一名朱姓男子加入詐騙集團擔任車手，朱男假冒「裕利投資股份有限公司」營業員，持偽造的識別證與存款憑證，向遭該詐騙集團以假投資詐騙手法行騙的被害人收取40萬元。苗栗地方法院近期審理後，依三人以上共同詐欺取財罪，判處朱男有期徒刑1年8個月，朱男上訴中。

    判決書指出，朱男於前年8月間加入詐欺集團，集團成員先在臉書刊登虛假投資廣告，引誘被害人下載「裕利」APP進行虛假股票操作，待被害人上鉤後，該詐團與被害人約定於苗栗縣某處交付40萬元款項，朱男則依指示，備妥偽造的識別證及印有偽造公司章、負責人章的存款憑證前往取款。

    朱男取得40萬元現金後，隨即轉交給集團其他成員，企圖製造金流斷點規避警方追緝，被害人驚覺受騙報案，警方循線查獲朱男到案。

    法官審理時，朱男對犯罪事實坦承不諱，雖符合詐欺犯罪危害防制條例減刑規定，且朱男自述高職畢業、目前於便利商店工作，但朱男尚未與被害人達成和解或賠償損失，考量朱男在詐騙集團的分工角色、犯罪動機與素行，依三人以上共同詐欺取財罪判刑1年8月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播