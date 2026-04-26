假投資騙走40萬 超商店員當車手判1年8個月

假投資騙走40萬，超商店員當車手被逮。示意圖。（資料照）

苗栗縣一名朱姓男子加入詐騙集團擔任車手，朱男假冒「裕利投資股份有限公司」營業員，持偽造的識別證與存款憑證，向遭該詐騙集團以假投資詐騙手法行騙的被害人收取40萬元。苗栗地方法院近期審理後，依三人以上共同詐欺取財罪，判處朱男有期徒刑1年8個月，朱男上訴中。

判決書指出，朱男於前年8月間加入詐欺集團，集團成員先在臉書刊登虛假投資廣告，引誘被害人下載「裕利」APP進行虛假股票操作，待被害人上鉤後，該詐團與被害人約定於苗栗縣某處交付40萬元款項，朱男則依指示，備妥偽造的識別證及印有偽造公司章、負責人章的存款憑證前往取款。

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朱男取得40萬元現金後，隨即轉交給集團其他成員，企圖製造金流斷點規避警方追緝，被害人驚覺受騙報案，警方循線查獲朱男到案。

法官審理時，朱男對犯罪事實坦承不諱，雖符合詐欺犯罪危害防制條例減刑規定，且朱男自述高職畢業、目前於便利商店工作，但朱男尚未與被害人達成和解或賠償損失，考量朱男在詐騙集團的分工角色、犯罪動機與素行，依三人以上共同詐欺取財罪判刑1年8月。

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