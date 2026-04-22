網傳拋摔、掌摑嬰兒影片惹眾怒 桃市婦幼局：事發於2023年、已裁處

網路流傳影片中可以看到保育人員拋摔嬰兒。（圖擷取自網路）

網路上流傳桃園市平鎮區1處托嬰中心的1名托育人員，拋摔、掌摑10個月大嬰兒的影片，引起網友議論「太可惡了」；桃園市政府婦幼發展局調查，影片中的事件發生於2023年8月間，當時已啟動調查程序，除對該托嬰中心開罰24萬元、要求限期改善、終止準公共契約，涉案的托育人員也公布姓名，並處以「10年內不得擔任兒童及少年福利機構工作人員」處分，目前已未在托嬰中心任職。

影片中有多段嬰兒被托育人員照顧的過程，明顯看得出拋摔嬰兒、壓制嬰兒身體並掌摑嬰兒，甚至摀住嬰兒口鼻的疑似虐嬰行為，網友看了直罵：「太可惡了，會有報應！」

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婦幼局官員表示，經查此案發生於2023年8月間，當時即啟動調查程序，相關情事除了裁罰，也移送司法機關偵辦，該局對於任何疑似不當對待兒童等情事，都會依法從嚴查處，以確保兒童安全與權益不受侵害。

至於該托育機構更名部分，婦幼局官員說明，該機構名稱變更，是在本案行政裁處完成後，依「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定申請辦理，尚無違反現行法規的情形，該局近2年來持續不定期稽查該機構，尚未發現重大違規情節。

網路流傳影片中可以看到保育人員壓制並掌摑嬰兒。（圖擷取自網路）

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