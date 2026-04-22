為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網傳拋摔、掌摑嬰兒影片惹眾怒 桃市婦幼局：事發於2023年、已裁處

    2026/04/22 11:24 記者周敏鴻／桃園報導
    網路流傳影片中可以看到保育人員拋摔嬰兒。（圖擷取自網路）

    網路流傳影片中可以看到保育人員拋摔嬰兒。（圖擷取自網路）

    網路上流傳桃園市平鎮區1處托嬰中心的1名托育人員，拋摔、掌摑10個月大嬰兒的影片，引起網友議論「太可惡了」；桃園市政府婦幼發展局調查，影片中的事件發生於2023年8月間，當時已啟動調查程序，除對該托嬰中心開罰24萬元、要求限期改善、終止準公共契約，涉案的托育人員也公布姓名，並處以「10年內不得擔任兒童及少年福利機構工作人員」處分，目前已未在托嬰中心任職。

    影片中有多段嬰兒被托育人員照顧的過程，明顯看得出拋摔嬰兒、壓制嬰兒身體並掌摑嬰兒，甚至摀住嬰兒口鼻的疑似虐嬰行為，網友看了直罵：「太可惡了，會有報應！」

    婦幼局官員表示，經查此案發生於2023年8月間，當時即啟動調查程序，相關情事除了裁罰，也移送司法機關偵辦，該局對於任何疑似不當對待兒童等情事，都會依法從嚴查處，以確保兒童安全與權益不受侵害。

    至於該托育機構更名部分，婦幼局官員說明，該機構名稱變更，是在本案行政裁處完成後，依「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定申請辦理，尚無違反現行法規的情形，該局近2年來持續不定期稽查該機構，尚未發現重大違規情節。

    網路流傳影片中可以看到保育人員壓制並掌摑嬰兒。（圖擷取自網路）

    網路流傳影片中可以看到保育人員壓制並掌摑嬰兒。（圖擷取自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播