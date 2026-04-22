台中悍女打律師公會理事長巴掌 開庭不認錯又飆罵「他X的」

台中林姓女子，上月在台中地院走廊當眾甩台中律師公會理事長吳中和巴掌，今天開庭沒有悔意，又失控飆罵「他X的」。（民眾提供）

台中林姓女子（46歲）因返還信託物民事案件，接連對律師潑灑不明液體、拉扯頭髮，還恐嚇「我會殺你」遭告上法院，沒想到上月17日台中律師公會理事長吳中和到法院關心開庭狀況，林女竟在走廊朝吳甩巴掌，中檢依傷害、恐嚇等5罪將她起訴，今天台中地院開準備程序庭，林女並未直接坦承犯罪，還當庭再度飆罵「他X的」，吳中和認為毫無悔意，希望法院重判。

全案源於，林女因返還信託物民事案件，對於對方的委任律師不滿，先前就曾因傷害傅姓律師、恐嚇聶姓律師等行為，經檢方提起公訴，又在台中高分院民事法庭內，無視法官維持法庭秩序命令，多次以穢語辱罵對造訴訟代理人高姓律師，並揚言加害其生命。

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不料，今年3月17日，台中律師公會理事長吳中和與侯姓秘書長與10多位律師到場關心旁聽開庭，沒想到林女情緒失控，竟朝吳中和甩巴掌，並辱罵「幹X娘」、「一群敗類」等語，導致吳左臉與左耳挫傷、腦震盪，檢方訊問後當庭逮捕，並聲請羈押禁見獲准，依傷害、公然侮辱、誹謗、恐嚇、違反維持法庭秩序命令等5罪將她起訴，目前仍羈押中。

台中地院今天開庭，林女對於檢方起訴的5罪，沒有直接坦承犯罪，而是表示「要聽法院完整錄音檔」、「法院有相關紀錄」、「媒體都有完整紀錄」，還稱相關人都和殺害虐待阿公的詐騙集團勾結、偷法院的資料。

侯姓秘書長當庭表示，林女的行為都是在法庭和法院走廊的公開場所，指大家偷資料根本莫名其妙，完全是用自己想像而出現這些偏激行為，因之前的罰金刑沒效，希望法院能從重量刑。

林女聽到後當場又情緒失控，飆罵「他X的」、「偷資料給媒體」，當場遭法官和法警制止。

吳中和理事長認為她毫無悔意，希望能從重量刑，讓她好好反省。

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