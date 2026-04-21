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    首頁 > 社會

    懷疑丈夫外遇侵入電腦查隱私 當離婚證據曝光慘了

    2026/04/21 06:44 記者鮑建信／高雄報導
    沈姓婦人懷疑丈夫外遇，涉嫌侵入其電腦窺探隱私，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    沈姓婦人懷疑丈夫外遇，涉嫌侵入其電腦窺探隱私，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    高市沈姓婦人懷疑丈夫外遇，涉嫌侵入其電腦，複製他和女友出遊照片，並當做離婚官司證據，犯行因而曝光，被高等法院高雄分院依妨害電腦罪，判處罰金6000元，得易服勞役。

    據了解，2022年7月9日至8月26日間，被告沈女因懷疑其夫劉男出軌，未經他同意或授權，無故輸入密碼登入電腦，複製資料夾內他和女性友人出遊照片。劉男原本不知情，後因雙方打離婚官司，由高雄少年及家事法院審理期間，沈女拿出來當證據，始被劉男知情，並提起告訴。

    沈女辯稱，夫妻平常會共同使用筆電，劉見過她多次使用，均未反對及阻止。又說，懷疑劉外遇，才趁他洗澡或睡覺時，瀏覽及複製資料夾內電磁檔案，否認犯行。

    高雄地院認為，沈女藉口懷疑丈夫，或有調查外遇的必要，侵入電腦恣意窺探、取得非公開活動等隱私領域資料，不是法律上的正當理由，依妨害電腦罪，判處罰金10000元，她不服上訴，被高雄高分院從輕改判6千元，如易服勞役，以1000元折算1日，仍可上訴。

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