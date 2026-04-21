城隍廟口買肉圓灑店家香灰 新竹女揮刀對峙

新竹鍾姓女子到城隍廟口攤位買肉圓與店家發生衝突。（資料照）

新竹鍾姓女子到城隍廟口攤位買肉圓，竟辱罵老闆娘在肉圓裡下毒，「滾出新竹、臺灣」，又拿城隍廟香爐內香灰，朝店家身上潑灑。老闆見狀將她推開，鍾女竟拿鐮刀揮舞，新竹地院依恐嚇危害安全罪將她判刑。

法官調查，鍾女因向某新竹都城隍廟前小吃店訂購肉圓，其認購買肉圓有異味，心生不滿，去年7月9日下午3點半在攤位辱罵：「你在我的肉圓裡下毒」、「店可以關一關了」、「滾出新竹、臺灣」等語，又拿城隍廟香爐內香灰，朝店家身上潑灑。

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老闆見狀隨即上前將鍾女推開，鍾女心生不滿，遂從包包內拿取鐮刀揮舞，而以此加害生命、身體舉動恫嚇店家使人心生畏懼，致生危害於安全。

鍾女辯稱食物裡有異味，認為是店家在肉圓裡下毒，要求退款但遭到拒絕，所以才會對店家說可以關了、滾出臺灣，然後拿香灰潑灑是要城隍爺處置老闆娘，後來老闆過去推她，她才會拿鐮刀出來防身。

法官審酌鍾女不思理性解決消費紛爭，竟在不特定多數人得以共見聞小吃攤位，出言侮辱甚且持香灰潑灑店家，並持刀揮舞恫嚇，足見其法治觀念薄弱，欠缺尊重他人觀念，侵害他人名譽與自由；又否認犯行，未見悔意，且迄今未與被害人達成和解或致歉，最後依恐嚇危害安全罪處拘役40日。

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