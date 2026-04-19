笑臉面具＋雙刀「像北捷張文」嚇壞！17歲少年被制伏 哭喊「只是開玩笑」

少年戴「笑臉面具」並攜雙刀，被警民合力壓制後送醫。（民眾提供）

台中市大里區東文街18日晚間傳出驚魂場面，一名頭戴「笑臉面具」少年攜雙刀徘徊，還一度作勢攔車，詭異舉止讓附近民眾高度警戒，有目擊者直言，當下腦中浮現「北捷張文」重大攻擊事件畫面，數名年輕人隨即尾隨並聯手警方將人壓制，最後依違反社會秩序維護法送辦。

警方獲報趕抵時，少年情緒明顯不穩，持續掙扎哭喊「我沒有做錯什麼」、「只是開玩笑」，甚至自述患有自閉症，請求原諒，過程中，1名員警及1名協助壓制的民眾手部遭劃傷，所幸傷勢輕微，現場簡單包紮後無需送醫。

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不過，外界一度傳少年曾當街揮刀，但警方調閱監視器畫面後澄清，少年在街上並未將刀具取出揮舞或攻擊他人，警方指出，當時刀具藏於少年衣內，壓制及搜身過程中，因其情緒激動扭動身體，才導致刀刃外露而不慎劃傷他人，並非主動攻擊行為。

經查，該名少年17歲，領有中度身心障礙手冊，警方在其身上查獲1把水果刀及1把短刀，雖未實際亮刀，但行為已造成周邊民眾恐慌，警方依規定先行實施強制保護管束，並通知家屬到場，隨後由父親陪同將少年送醫觀察與評估。

警方強調，面對不明風險情境，民眾提高警覺可以理解，但仍應以自身安全為優先，避免貿然接觸或衝突，第一時間通報警方處理為宜，全案經調查後，認定少年無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，已依違反社會秩序維護法相關規定移送裁處。

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