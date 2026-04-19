2公車爭道害板橋文化路停擺 民眾檢舉警追究擋道開罰

新北市677、810公車在板橋文化路搶道，造成該路段受阻達15分鐘，文化路南下嚴重回堵。（記者吳仁捷翻攝）

新北市677公車與810公車尖峰時段先後在新府路左轉文化路，同樣停等前方行人通過，但疑因677公車周姓駕駛認為810公車葉姓駕駛要插隊，雙方僵持不下，塞在要道長達15分鐘，不僅造成後方交通受阻回堵，車上乘客急得像熱鍋上螞蟻，民眾氣得Po網報警，警方到場，確認雙方沒碰撞，要求雙方駛離，仍將追究影響交通責任。

據了解，這起糾紛案發生在18日下午4時許，板橋區文化路一段95號前，警方獲報兩輛公車在新府、文化路口僵持不下，造成後方嚴重回堵，兩輛公車上乘客都急得要司機快開走，焦急民眾及後方駕駛，連忙報案求助。

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警方獲報到場，發現47歲周男駕駛677線公車，由新府路左轉文化路一段駛入中間車道，同時34歲葉姓男子駕駛另輛810線公車，也由同方向轉入文化路一段外側車道，因雙方駛入文化路一段後皆停於行人穿越道前，周男疑誤認為葉男要插入最外側車道而逼車，後續又因雙方車體過近，擔心碰撞故雙方皆未移動車輛，兩車佔用外側及中間車道，造成文化路一段南下車道交通壅塞；警方到場引導後兩車駛離，交通恢復順暢。雙方駕駛因全程未離開車輛，故無糾情事。

但民眾提供影像中，指控677線公車駕駛周男故意擋道，導致板橋要道塞車長達15分鐘，上課等行程都遲到，警方將蒐集相關事證、影像，提告，也要求所屬公司規範司機在外言行，勿影響大眾運輸及道路通行安全。

乘客憤而PO網。（記者吳仁捷翻攝）

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