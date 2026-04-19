為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2公車爭道害板橋文化路停擺 民眾檢舉警追究擋道開罰

    2026/04/19 12:54 記者吳仁捷／新北報導
    新北市677、810公車在板橋文化路搶道，造成該路段受阻達15分鐘，文化路南下嚴重回堵。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市677、810公車在板橋文化路搶道，造成該路段受阻達15分鐘，文化路南下嚴重回堵。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市677公車與810公車尖峰時段先後在新府路左轉文化路，同樣停等前方行人通過，但疑因677公車周姓駕駛認為810公車葉姓駕駛要插隊，雙方僵持不下，塞在要道長達15分鐘，不僅造成後方交通受阻回堵，車上乘客急得像熱鍋上螞蟻，民眾氣得Po網報警，警方到場，確認雙方沒碰撞，要求雙方駛離，仍將追究影響交通責任。

    據了解，這起糾紛案發生在18日下午4時許，板橋區文化路一段95號前，警方獲報兩輛公車在新府、文化路口僵持不下，造成後方嚴重回堵，兩輛公車上乘客都急得要司機快開走，焦急民眾及後方駕駛，連忙報案求助。

    警方獲報到場，發現47歲周男駕駛677線公車，由新府路左轉文化路一段駛入中間車道，同時34歲葉姓男子駕駛另輛810線公車，也由同方向轉入文化路一段外側車道，因雙方駛入文化路一段後皆停於行人穿越道前，周男疑誤認為葉男要插入最外側車道而逼車，後續又因雙方車體過近，擔心碰撞故雙方皆未移動車輛，兩車佔用外側及中間車道，造成文化路一段南下車道交通壅塞；警方到場引導後兩車駛離，交通恢復順暢。雙方駕駛因全程未離開車輛，故無糾情事。

    但民眾提供影像中，指控677線公車駕駛周男故意擋道，導致板橋要道塞車長達15分鐘，上課等行程都遲到，警方將蒐集相關事證、影像，提告，也要求所屬公司規範司機在外言行，勿影響大眾運輸及道路通行安全。

    乘客憤而PO網。（記者吳仁捷翻攝）

    乘客憤而PO網。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播