魯莽駕駛撞飛車前輪椅 老婦墜地頭部受創

新北市陳姓男子駕車剛開出停車場，就撞飛坐輪椅的謝婦，也撞倒看護，造成謝婦頭部受創，仍在院觀察。（記者吳仁捷翻攝）

新莊區一名謝姓老婦人上午由看護推行外出，經過八德路公有立體停車塔前，突遭從出車口開出的一輛轎車猛撞，撞飛坐在輪椅上的謝婦與看護，看護倒地後連忙爬起，關切遭撞飛墜地的謝婦，謝婦頭部受創、看護肩膀及腳掌受傷，緊急送醫，謝婦傷勢仍待觀察，警方到場，介入偵辦，將肇事駕駛陳男列為過失傷害嫌疑人，後續追查肇事責任與追究賠償責任。

這起交通事故發生在今天上午9時許，新莊區八德街56號立體停車場前，70歲謝姓老婦人因身體健康不佳，家人雇用30歲羅姓看護照顧，今天上午羅女推謝婦外出購物，行經八德路段，公有立體停車場前人行道。

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當時62歲陳姓男子駕車駛出停車場時，直接撞上經過的羅女及謝婦，當場撞飛謝婦及輪椅，看護羅女也遭撞倒，但羅女起身後，衝向倒地仍卡在的輪椅上的謝婦，肇事陳男也衝下車查看。

救護人員到場，將受傷的謝婦、羅女送醫，檢傷發現謝女左手擦傷、後腦杓輕微擦挫傷，羅女左肩及右腳掌撞傷，都緊急送醫，謝婦仍需在院觀察；警方對陳男酒測，沒有酒精反應。

陳男辯稱，當時他查看對向車輛，沒注意車前狀況，撞上當時推輪椅的女子與輪椅上婦人；全案由警方交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄。

警方呼籲，駕駛人駕駛車輛時，應注意車前狀況，確認有無行人及來車再行駕駛，且駛近路口前應先減速放「慢」，進入路口時，應左右察「看」，並「停」讓行人優先通過，讓行人能安心、安全過路口。

新北市陳姓男子駕車剛開出停車場，就撞飛坐輪椅的謝婦，也撞倒看護，造成謝婦頭部受創，仍在院觀察。（記者吳仁捷翻攝）

新北市陳姓男子駕車剛開出停車場，就撞飛坐輪椅的謝婦，也撞倒看護，造成謝婦頭部受創，仍在院觀察。（記者吳仁捷翻攝）

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