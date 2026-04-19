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    開車抽菸有違規嗎？ 他不聽員警勸導踢鐵板還發文討拍

    2026/04/19 12:35 記者王冠仁／台北報導
    張男開車抽菸還不聽員警勸導。（記者王冠仁翻攝）

    張男開車抽菸還不聽員警勸導。（記者王冠仁翻攝）

    張姓男子昨天深夜開車外出遇到警方執行酒測路檢勤務時，他雖然沒有酒駕，但是他被警方盤查時，持續抽菸，還不聽員警勸導，員警於是對他開罰。他心生不滿，對值勤員警錄影，還反嗆「哪個法條規定開車不准抽菸？」並將相關影像上傳到社群網站，沒想到反而遭大批網友留言打臉，警方也在今天還原執勤過程與開罰依據。

    北市警中正二分局廈門街派出所警員，昨晚在中正區水源路值勤酒測攔檢勤務，於深夜11時46分許，攔下開車經過的張姓男子。員警觀察張男，沒有發現他有酒容，因此並沒有對他實施酒測；不過，張男面對員警盤查、搖下車窗後，員警發現他手持香菸而且車內煙味飄散，盤查過程也不聽員警勸導，持續抽菸，員警於是對他開單舉發。

    張男對此不滿，下車跟執勤員警理論，不斷跳針狂問「我什麼時候影響行車安全？」、「我開車抽菸違反什麼？」員警對他解釋，也告訴他如果不滿開單可以循管道申訴，他最後才悻悻然離去。

    警方指出，根據道路交通管理處罰條例第31-1條「汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者」，可處1200元罰鍰。

    中正二分局呼籲，駕駛人行經路檢點應配合員警盤檢，另勿於駕駛中抽菸，以維護道路使用安全。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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