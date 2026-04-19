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    羅東男伴屍4年......被爆9旬母2019年就沒見過外出

    2026/04/19 12:49 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東9旬婦死亡兒伴屍4年，全案疑點重重，仍待檢警追查釐清。（記者江志雄攝）

    羅東9旬婦死亡兒伴屍4年，全案疑點重重，仍待檢警追查釐清。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣羅東鎮91歲張姓老婦近4年無健保就醫紀錄，竟爆出已身故多時、同住的65歲張姓兒子「伴屍4年」，附近住戶今天（19日）加碼爆料，指稱2019年起就沒有見過張婦外出。已成乾屍的張婦死因疑點重重，仍待檢警追查釐清。

    張婦育有1男2女，單身的兒子原為水電工，退休後與母親同住在羅東一處社區大樓，是母親主要照顧者，由於2名女兒聯繫不上母親，數度想要返家探視，均被弟弟拒絕，戶政單位清查發現，年邁張婦4年無就診紀錄，相當不尋常。檢察官16日晚間指揮警方破門而入，在屋內臥室尋獲已成乾屍的婦人遺體。

    附近住戶指出，張婦住家2019年時常傳出爭吵聲，後來就沒見過張婦出門，當地里長接獲反映數度會同社工訪視，但不得其門而入，羅東鎮長吳秋齡致贈敬老禮金給張婦，也被張男拒於門外，警方上門查訪同樣無功而返。

    檢警16日晚間持搜索票進入張家搜索，在臥室內床上發現張婦遺體，初步檢視，無明顯外傷，張男偵訊時的說詞避重就輕。辦案人員不排除張男疑為貪圖母親老人年金，刻意隱瞞死訊，「伴屍4年」詐領金額逾20萬元，涉嫌偽造文書及詐欺罪，檢方訊後聲押，法官裁定無保請回，檢察官將提抗告。

    伴屍案傳出後，左鄰右舍議論紛紛，附近居民指稱7年前就沒見過張婦出門，死亡時間恐不止4年。檢警接續調查重點，要釐清張婦是否自然死亡？還是遭受消極不治療或照顧而遺棄致死？有無涉及殺人罪？檢方將擇日解剖，再比對相關跡證，盼讓案情早日真相大白。

    羅東張姓男子（中）與91歲母親同住，母親卻在家臥床成乾屍，檢警登門搜索將他帶回偵辦。（圖由警方提供）

    羅東張姓男子（中）與91歲母親同住，母親卻在家臥床成乾屍，檢警登門搜索將他帶回偵辦。（圖由警方提供）

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