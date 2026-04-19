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    首頁 > 社會

    三峽水防道路連傳破窗竊案 警憑一滴血逮人

    2026/04/19 12:22 記者吳仁捷／新北報導
    新北市三峽近來屢傳破窗竊案，警方憑藉破窗時一滴血，掌握楊嫌身分，今天追查到案，續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽近來屢傳破窗竊案，警方憑藉破窗時一滴血，掌握楊嫌身分，今天追查到案，續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽區偏僻的水防道路近來傳出轎車破窗竊案，發現3輛車遭破窗翻找，研判為連續性犯案，警方鑑識後，從破窗時遭玻璃割傷的微量血跡，比對過濾後，發現前科累累的楊男涉重嫌，今天追查到案，查出另涉及砸車竊案，除將他送辦，擴大追查其餘犯行。

    新北市110於15日獲報，三峽區介壽路311巷底水防道路，傳出破窗竊案，警方獲報到場，發現該處3輛車遭破壞，鑑識人員到場，在車內破損窗戶中，採得血跡證物，經送驗比對，鎖定多項刑案紀錄的楊姓男子涉案，警方鎖定犯嫌身分、特徵後，調閱周邊監視器，掌握犯嫌行蹤，今天將他查獲到案。

    楊嫌到案後承認犯行，供稱涉及另起砸車竊案，警方將全案依竊盜、毀損罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

    三峽警分局長許再周呼籲，民眾停放車輛時應注意周邊環境並避免留置貴重物品於車內，如發現可疑人事物，請即時通報警方，共同維護社區治安，營造安全、安心的生活環境。

    新北市三峽近來屢傳破窗竊案，警方憑藉破窗時一滴血，掌握楊嫌身分，今天追查到案，續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽近來屢傳破窗竊案，警方憑藉破窗時一滴血，掌握楊嫌身分，今天追查到案，續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

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