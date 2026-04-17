基隆囝仔巡演宣導識詐反毒 撼動HDA特技團在武崙國中完成第850場

「撼動HDA」特技團今天到基隆市武崙國中進行「 識詐反毒．媒體識讀．共創平安基隆校園」宣導活動，學生看得目不轉睛。（「撼動HDA」特技團提供）

基隆護國城隍廟長期深耕青年培力，由一群基隆囝仔參與武術與特技訓練，組成特技表演團體「撼動HDA」，更將熱情轉化為社會公益力量。從014年開始在各縣市國高中進行「反毒反霸凌、反詐騙」校園宣導，今天（17日）下午來到基隆市武崙國中，完成第850場宣導。

「撼動HDA」特技團今天到武崙國中「識詐反毒．媒體識讀．共創平安基隆校園」宣導活動，由基隆市記者學術研究會主辦，台灣中油股份有限公司，台灣電力公司，台灣自來水公司等單位協辦。

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面對當前結合AI技術的「自動化詐騙劇本」以及日新月異的「偽裝型新興毒品」，活動以「媒體識讀」與「青銀共學」為核心，邀請基隆市在地青年學子與社區長者共同參與。期能透過跨世代的數位科技賦能，教導民眾運用查證工具破解假訊息，構築堅固的「家庭共防」社會安全網，深化基隆市的社區防護韌性與軟實力。

隨著2026年AI技術的全面普及，詐騙手法已從過去的「單點攻擊」演變為結合深偽技術（Deepfake）、自動化代理（Agentic AI）與心理操縱的精密「全自動化劇本」。同時，新興毒品不斷以糖果、咖啡包等日常食品樣貌變裝，嚴重威脅校園與社區安全。

主辦單位透過實境案例分享、數位查核工具教學（如MyGoPen、LINE 訊息查證），以及融入心理學設計的互動表演 ，讓與會的武崙國中學生與與社區長輩充分融入，建立「家庭共防」的社區安全意識。武崙國中校長陳政暉說，台下的學生十分專注，經由案例分享與互動，面對詐騙與毒品誘惑，相信能提高警覺與查證。

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「撼動HDA」特技團今天到基隆市武崙國中進行「 識詐反毒．媒體識讀．共創平安基隆校園」宣導活動，學生看得目不轉睛。（「撼動HDA」特技團提供）

「撼動HDA」特技團今天到基隆市武崙國中進行「 識詐反毒．媒體識讀．共創平安基隆校園」宣導活動，圖為基隆市警局到校進行反毒宣導。（「撼動HDA」特技團提供）

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