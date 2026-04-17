鄰居狂檢舉5.4萬罰單全撤銷！律師揭「監視器紅線」：一不小心恐挨告

彰化1名曾姓女子在住家巷道未打方向燈，1個月內遭檢舉45次，曾女不服鄰居刻意架設監視器對著住家拍攝檢舉，提起行政訴訟。（示意圖）

彰化1名曾姓女子在住家巷道未打方向燈，1個月內遭檢舉45次，曾女不服鄰居刻意架設監視器對著住家拍攝檢舉，提起行政訴訟，法官認為，駕駛人雖確實有違規行為，但檢舉人長期以監視器全天候拍攝鄰居住家生活，已構成嚴重侵害隱私權，經台中高等行政法院高等庭審理，最終判決撤銷全部罰單確定，曾男總計5萬4000元罰鍰免罰。

律師李學鏞指出，所謂隱私權，並非僅限室內空間，只要是個人生活活動不希望被他人持續觀察、記錄之處，例如住家門口、庭院甚至出入動線，都可能被認定為隱私範圍，一旦監視器長期、持續拍攝，且可辨識特定個人行為，便可能構成對隱私與個資的侵害。

請繼續往下閱讀...

至於若將監視器「調整角度」，僅拍攝自家門口外的公有道路，是否合法仍須個案判斷，若鏡頭確實僅涵蓋公共空間，且目的在於防竊、自保，通常屬合理範圍，若拍攝角度仍可清楚記錄特定鄰居進出時間、生活軌跡，甚至長期蒐集形成「行為資料」，即使畫面在馬路上，仍可能被認定過度蒐集個資。

此外，拍攝目的也相當關鍵。若監視器設置目的已從「安全防護」轉為針對特定對象蒐證、檢舉，甚至具有持續性與針對性，法院多半會認定已逾越必要範圍，違反比例原則。另若民眾認為自身隱私遭侵害，可依民法人格權受侵害提起訴訟，請求精神損害賠償；若涉及違法蒐集、利用個資，亦可主張違反個資法，同時，法院也可能命行為人拆除或調整監視設備，以停止侵害。

相關新聞請見︰

1天竟收到45張紅單！鄰居架監視器檢舉沒打方向燈 法官判撤銷原因曝

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法