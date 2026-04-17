新北警網路報案系統驚見他人個資 陳世軒要求全面檢視排除漏洞

民眾反映在新北市警局網路報案系統報案時，系統竟跳轉顯示其他報案人的個資，目前網頁顯示維修中。（圖擷取自新北市警局網路報案系統網站）

有民眾使用新北市警察局網路報案系統報案時，網頁出現技術異常，頁面跳轉並顯示其他民眾報案紀錄，議員陳世軒今接獲陳情後通知新北市警局，經警方初步調查，因特定時段技術性錯誤所致，屬「單一個案」。陳世軒則要求市府盡速釐清原因並修補漏洞，維護市民隱私。

陳情民眾今天上午辦理網路報案按下送出鍵後，網頁因不明原因當機並顯示網路錯誤訊息，重新整理頁面後，系統竟跳轉顯示出其他報案人的紀錄，包含姓名、身分證字號、電話、居住地及戶籍地址及報案事由等個資。

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陳世軒指出，網路報案系統本應是市民尋求協助的管道，卻因技術性錯誤，讓報案人的隱私暴露給不相干的第三人。在通知警局修復後，警局已完成系統清查，初步調查結果顯示，該狀況是因特定時段技術性錯誤所致，屬「單一個案」，並非整個系統性漏洞或遭受駭客攻擊，警方強調已針對該技術問題進行檢修，並將持續監控系統運作。

陳世軒表示，雖然警方確認為個案，但個資安全不容有失，他要求市府除了針對此案民眾提供後續協助外，應先暫時關閉系統，並全面檢視各網路平台，提升系統的耐壓性與穩定性，別讓便民的美意因技術疏失而打折扣。

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