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    首頁 > 社會

    暗夜鑽防火巷偷窺 永和鬼祟男推開浴室窗落網

    2026/04/17 14:35 記者鄭景議／新北報導
    27歲陳姓男子昨日晚間潛入新北市永和區民樂街一處防火巷，大膽動手推開住家浴室窗戶企圖偷窺。（記者鄭景議翻攝）

    27歲陳姓男子昨日晚間潛入新北市永和區民樂街一處防火巷，大膽動手推開住家浴室窗戶企圖偷窺。（記者鄭景議翻攝）

    27歲陳姓男子昨日晚間潛入新北市永和區民樂街一處防火巷，大膽動手推開住家浴室窗戶企圖偷窺，嚇得住戶趕緊向警方報案，並在臉書社群發文提醒鄰里注意。永和分局警方接獲報案後，立即調閱監視器掌握犯嫌特徵，於今日迅速將陳男查緝到案。全案訊後依性騷擾防治法移送新北地檢署偵辦。

    有網友今日在臉書社群「我是永和人」發文指出，昨日晚間21時15分許，看見一名陌生男子鬼鬼祟祟走進民樂街巷弄，隨後竟踏入防火巷內並伸手開啟住家浴室窗戶。住戶察覺窗外有人影晃動，驚覺遭到偷窺，隨即前往派出所報案求助，並發文向鄰里示警。

    永和分局表示，派出所員警在受理報案後，第一時間組成專案小組展開調查，擴大調閱案發地點周邊及路口監視器畫面。經由影像逐一過濾與身分比對，精準鎖定陳男的體態特徵與逃逸動向，於今日掌握其行蹤後，派員將陳男帶回派出所釐清動機。

    還有其他住戶表示，陳男已非首次犯案，之前住家廁所窗戶也被偷開。警方將陳男帶回偵訊，訊後認定其行為已觸犯性騷擾防治法，依法將陳男移送新北地檢署持續偵辦。

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