七期豪宅「以虐取樂」命案主嫌判無期 「盼與祖父母暫享天倫」求交保被駁

劉男一審被判無期徒刑，褫奪公權終身。（資料照）

台中七期豪宅前年爆凌虐致死案，32歲博弈業者劉世惠因金錢與請款糾紛，夥同友人將助理許姓男子長時間拘禁虐殺，甚至錄影取樂手段殘酷，台中地院判劉無期徒刑，全案上訴，劉希望籌款與被害人家屬和解，甚至「盼入監前與年邁祖父母暫享天倫」請求停押，但台中高分院裁定駁回交保聲請，仍可抗告。

回顧案情，劉男與許姓男子因財務與相關費用糾紛，2024年10月間，劉男夥同友人及員工，將許男帶至台中七期一處豪宅內，長時間限制其行動並持續施暴，過程中使用多種器具毆打，並伴隨強迫行為與持續傷害，甚至錄影取樂，手段殘忍，更令人震驚的是，相關人等在發現被害人已無生命跡象後，未即時求助，延誤報案時間，整體犯行被檢方痛批「以虐取樂」，將生命視為折磨對象，完全泯滅人性。

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一審國民法官審理後，認定劉男居主導地位，犯行情節重大，今年元月依「私行拘禁凌虐致死罪」判處無期徒刑，褫奪公權終身，兩名共犯則分判12年至13年6月不等，案件上訴後，劉男僅就量刑部分爭執並聲請交保，強調已認罪且有悔意，家中長輩年事已高，希望在入監前返家陪伴，也期盼儘速籌錢和被害人家屬和解，並願配合定期報到或科技監控等措施。

台中高分院審酌認為，劉男在本案中居於主導角色，長時間對被害人施以暴力與拘禁行為，犯罪手段嚴重侵害人身法益，且情節重大，認定其仍有羈押必要，且符合比例原則，最終裁定駁回交保聲請，仍可抗告。

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